VIDEO: Most domov zdôrazňuje význam včasnej paliatívnej starostlivosti
Služby mobilného hospicu Most domov aktuálne ponúka jedna lekárka, dve zdravotné sestry a psychologička.
Autor TASR
Trnava/Bratislava 19. apríla (TASR) - Mobilný hospic Most domov poskytuje od roku 2024 špecializovanú starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov v záverečných štádiách choroby najmä na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Jeho spoluzakladateľka Katarína Habláková zdôraznila v rozhovore pre TASR potrebu takého systémového nastavenia, ktoré by včas prepojilo ťažko chorého pacienta s paliatívnou starostlivosťou.
Nielen pre pacientov, ale aj pre lekárov je podľa nej téma smrti veľmi náročná. „Ako spoločnosť sa jej vyhýbame, nechceme o nej rozprávať, a preto sa možno veľakrát deje aj to, že prichádzame do paliatívnej starostlivosti neskoro. Stále chceme mať nádej, že sa vyliečime,“ povedala. Niektorých pacientov má preto mobilný hospic v starostlivosti len týždeň pred ich smrťou. Ak pacienti dostanú paliatívnu starostlivosť skôr, môžu sa podľa Hablákovej jednoduchšie pripraviť na to, čo ich čaká. Rovnako tak aj ich rodinní príslušníci.
Medzi klientov mobilného hospicu patria nevyliečiteľne chorí pacienti v záverečných štádiách choroby bez ohľadu na ich vek. „Neposkytuje sa im už kauzálna liečba, paliatívna starostlivosť sa zameriava na liečbu symptómov ochorenia a udržiavanie kvality života pacienta podľa jeho želaní. Ide o pacientov, ktorí si želajú a majú možnosť zomrieť doma,“ podotkla. Títo pacienti majú pri sebe najčastejšie rodinného príslušníka, ktorý im poskytuje nepretržitú starostlivosť.
Habláková nazýva mobilný hospic aj ambulanciou na kolesách. „Prídeme k pacientovi domov. Naša lekárka ho vyšetrí, nastaví liečbu. Rodinných príslušníkov zaučíme do starostlivosti. Vysvetlíme im, aký môže mať choroba priebeh, aké rozličné scenáre ešte môžu nastať a dohodneme si cieľ starostlivosti. Najčastejšie ide o to, aby mohol pacient zostať do poslednej chvíle doma. Sestričky a lekárka sú následne k dispozícii na telefóne, prípadne sú pripravené prísť pomôcť aj mimo stanovenej frekvencie návštev,“ dodala.
Služby mobilného hospicu Most domov aktuálne ponúka jedna lekárka, dve zdravotné sestry a psychologička. Po rozšírení úväzku lekárky je aktuálne hospic schopný ročne poskytnúť služby približne 180 pacientom. Platby zo zdravotných poisťovní dokážu uhradiť len časť mzdových nákladov. Mobilný hospic preto na svoje fungovanie potrebuje aj dobrovoľné príspevky, granty a dobrovoľnícku činnosť. „Aj ja som pracovala pre hospic tri roky dobrovoľnícky. Aktuálne máme dobrovoľníkov na administratívu, PR či sociálne siete,“ uzavrela Habláková.
