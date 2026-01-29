< sekcia Slovensko
VIDEO: Premiér kritizoval eurokomisára za zákaz dovozu ruského plynu
Fico sa v príspevku venoval aj ďalším témam zahraničnej politiky, kde podľa neho európski lídri postupne menia názory.
Bratislava 29. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok skritizoval eurokomisára pre energetiku Dana Jorgensena za jeho vyjadrenie o obavách zo závislosti Európskej únie od dovozu amerického zemného plynu. Pripomenul, že práve Európska komisia, ktorej je členom, presadila RePowerEU, ktorý zakazuje od novembra budúceho roka dovoz plynu z Ruska a dostáva tak EÚ do tejto závislosti. Fico to uviedol na sociálnej sieti pred stretnutím s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
„Pán komisár, vy ste neboli v práci? Vy ste neboli na Európskej komisii, keď Komisia predložila šialený ideologický návrh, ktorý bol nakoniec schválený, že od roku 2027 sa zastavuje dovoz akéhokoľvek plynu z Ruskej federácie a že všetko bude nahradené skvapalneným plynom zo Spojených štátov amerických? To si z nás robíte, pán komisár, akože srandu,“ pýta sa premiér.
Fico sa v príspevku venoval aj ďalším témam zahraničnej politiky, kde podľa neho európski lídri postupne menia názory. Jeden z nich je napríklad vyjadrenie britského premiéra Keira Starmera po stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, že je životne dôležité stretávať sa s Čínou. „No hurá! Ale pýtam sa, kde ste všetci boli napríklad v septembri, keď Čína oslavovala víťazstvo nad fašizmom,“ dodal Fico. Podobne premiér komentoval aj vyjadrenia o potrebe viesť dialóg s Ruskom.
