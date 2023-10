VIDEO: Premiér: Vláda odborníkov nechcela len svietiť a kúriť

Bratislava 18. októbra (TASR) - Vláda odborníkov nechcela len svietiť a kúriť. Ministri počas piatich mesiacov nechceli byť len štatistami. Na tlačovej konferencii to uviedol premiér Ľudovít Ódor. Upozornil, že jeho vláda vstupovala do ťažkého obdobia bez dôvery parlamentu s chýbajúcimi financiami a v predvolebnom období.



Vládu odborníkov podľa Ódora charakterizovali slová, ako pokoj, odbornosť a výsledky. "Dôvera vo vládu narástla za posledné obdobia. Takisto aj nedôvera klesla a je najnižšia medzi všetkými vládami, ktoré sme tu mali. Polícia aj armáda si užívajú vysokú dôveru ľudí," skonštatoval.



V prípade dosiahnutých úspechov Ódor spomenul zabráneniu prepadu veľkého množstva eurofondov, opatrenia proti vysokej cene energií, progres pri implementácii plánu obnovy, adresnú pomoc v sociálnej oblasti. Ďalej vyzdvihol finančnú motiváciu pre skvalitnenie vysokých škôl, pomoc základným školám, pokračovanie v reforme súdnictva i modernizáciu obranných spôsobilostí štátu. Pripomenul ochranu farmárov pred negatívnymi dôsledkami dovozu ukrajinského obilia, taktiež zonáciu prírodných území i napredovanie v likvidácii environmentálnych záťaží. V oblasti zdravotníctva vidí predseda vlády úspech v zlepšení jeho stavu a dofinancovania a prijatie ozdravného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne.







Novej vláde nechávajú idey a podnety pre oblasti ozdravenia verejných financií, udržania talentov na Slovensku, efektívnejšieho čerpania eurofondov i sociálnej pomoci. Premiér spomenul aj záležitosti, ktoré sa nepodarili vláde presadiť. Za situáciou v prípade pediatrov, riešenia migrácie i potrebných zmien v Trestnom zákone vidí absenciu podpory v parlamente. Mrzí ho, že vláda bola vťahovaná do predvolebného boja. Napriek tomu podľa Ódora neodchádzajú členovia jeho kabinetu zatrpknutí.



"Aspoň o kúsok sme posunuli Slovensko dopredu, ukázali sme, ako sa to dá riešiť inak, ako sa to dá riešiť odborne," podotkol. Novej vládnej garnitúre odkazuje, aby sa namiesto rozdeľovania spoločnosti a hľadania vinníkov zaoberala spôsobmi ako sa v spoločnosti spájať.



Vo svojej budúcnosti zatiaľ nemá "celkom jasno". "Uvidíme, čo prinesie život. Zatiaľ nehovorím nie na žiadne moje ďalšie smerovanie. Chcem si nechať pár týždňov voľno a potom a rozhodnem," dodal premiér. Nevylúčil politickú kariéru, aj keď to považuje za menej pravdepodobné.