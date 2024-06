VIDEO ROBERTA FICA: Premiér po atentáte po prvýkrát prehovoril

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: CELÉ ZNENIE PRÍHOVORU PREMIÉRA ROBERTA FICA: Odpúšťam a varujem

Bratislava 5. júna (TASR/Teraz.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa vo videopríhovore prvýkrát prihovoril občanom Slovenskej republiky.Fico by sa podľa jeho slov mohol po atentáte vrátiť do práce na prelome júna a júla, ak všetko pôjde optimálne. Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Neplánuje žiadne aktívne právne kroky voči mužovi, ktorý na neho v Handlovej strieľal a nebude žiadať ani náhradu škody, odpúšťa mu. Označil ho za aktivistu slovenskej opozície. Poďakoval záchranárom, lekárom a zdravotníckemu personálu v Banskej Bystrici aj v Handlovej i všetkým za prejavenú podporu.vyhlásil Fico. Potvrdil, že útok mu spôsobil vážne poškodenie zdravia, opakované operácie, veľa bolesti a utrpenia.doplnil.Motívy atentátnika premiér spája s opozíciou.povedal s tým, že nemá dôvod veriť, že išlo o útok osamelého pomätenca. Je podľa neho evidentné, žeFico poznamenal, že už niekoľko mesiacov verejne komunikuje, že pravdepodobnosť atentátu na vládneho politika sa na Slovensku blíži k istote.skonštatoval.Zdôraznil potrebu rešpektovať iný názor. Dotkol sa aj zahraničnej politiky. Poukázal, že jeho štvrtá vláda potvrdila politiku suverénnej a sebavedomej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany. Opozícia podľa neho pokračovala v útokoch.poznamenal premiér.Fico verí, že bolesť, ktorou prechádza, poslúži niečomu dobrému.pripustil. Práve ponuka robiť veci inak, lepšie a mať iné názory musí byť podľa neho elementárnym základom akejkoľvek zmysluplnej demokratickej súťaže.uzavrel.