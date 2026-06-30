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VIDEO: Slovenskí záchranári vo Venezuele zatiaľ nenašli preživších
Záchranárom v utorok ráno v koordinačnom centre pridelili sektor, v ktorom následne začali s pátracími akciami po nezvestných osobách okolo 6.00 h miestneho času, uviedol HaZZ.
Autor TASR
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Caracas 30. júna (TASR) - Tímu slovenských záchranárov, ktorý v pondelok dorazil do Venezuely, sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýždňové zemetrasenie. V utorok o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti, píše TASR.
Záchranárom v utorok ráno v koordinačnom centre pridelili sektor, v ktorom následne začali s pátracími akciami po nezvestných osobách okolo 6.00 h miestneho času, uviedol HaZZ.
„Chodili sme po rôznych troskách rôznych budov, kde sme sa snažili nájsť živé osoby, o ktorých miestni tvrdili, že by sa tu mohli nachádzať. Žiaľ, doteraz, je zhruba 13.00 h miestneho času, sa nám nepodarilo nájsť žiadnu živú osobu, čiže nasleduje striedanie služieb,“ uviedol zástupca záchranárov vo videozázname na Facebooku.
Na miesto príde druhá polovica tímu, ktorá bude pokračovať v pátraní po nezvestných v inom pridelenom sektore.
Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov.
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Záchranárom v utorok ráno v koordinačnom centre pridelili sektor, v ktorom následne začali s pátracími akciami po nezvestných osobách okolo 6.00 h miestneho času, uviedol HaZZ.
„Chodili sme po rôznych troskách rôznych budov, kde sme sa snažili nájsť živé osoby, o ktorých miestni tvrdili, že by sa tu mohli nachádzať. Žiaľ, doteraz, je zhruba 13.00 h miestneho času, sa nám nepodarilo nájsť žiadnu živú osobu, čiže nasleduje striedanie služieb,“ uviedol zástupca záchranárov vo videozázname na Facebooku.
Na miesto príde druhá polovica tímu, ktorá bude pokračovať v pátraní po nezvestných v inom pridelenom sektore.
Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu 28. júna ráno odletel slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov.