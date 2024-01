SR vysiela do Francúzska 25 hasičov na pomoc s povodňovou situáciou

Na snímke prezident HaZZ Adrián Mifkovič počas tlačovej konferencie k vyslaniu 25 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu HCP (modul veľkokapacitného odčerpávania) so 16-timi kusmi hasičskej techniky v súvislosti s povodňovou situáciou na severozápadnom pobreží Francúzska v Bratislave 3. januára 2024. Foto: TASR Jaroslav Novák

Česko pošle Francúzsku hasičskú techniku a tím na pomoc so záplavami

Residents walk through flooded streets in Bourthes, a town in northern France, as the Pas-de-Calais region is on high alert after the coastal river Aa burst its banks pic.twitter.com/oJBxmMCs8a — AFP News Agency (@AFP) January 3, 2024

Bratislava 3. januára (TASR) - Slovensko vysiela 25 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na severozápad Francúzska, kde budú pomáhať v súvislosti s povodňovou situáciou v krajine. Na stredajšom tlačovom brífingu o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).uviedol. Na miesto by mali podľa jeho slov doraziť asi za 24 hodín.Hasiči by mali nateraz zostať vo Francúzsku maximálne 14 dní. Prezident HaZZ Adrián Mifkovič podotkol, že zbor je v prípade potreby pripravený modul prerotovať. Ďalší postup však podľa jeho slov bude závisieť od vývoja situácie v krajine.Minister deklaruje, že vyslaním hasičov Slovensko nie je nijak ohrozené.ubezpečil. Dodal, že Slovensko je pripravené poskytnúť pomoc každému členovi Európskej únie, ktorý o ňu požiada.Česko pošle Francúzsku techniku aj členov hasičského zboru na pomoc so záplavami na severe krajiny. Paríž o ňu požiadal v utorok v rámci Mechanizmu civilnej ochrany EÚ. V stredu to oznámil hovorca českých hasičov Jiří Fröhlich, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.Na základe dohody medzi rezortmi vnútra a zahraničných vecí pošle ČR na zasiahnuté miesta modul, ktorý tvorí 18 príslušníkov hasičského zboru, 15 kusov hasičskej techniky, dve vysokokapacitné mobilné čerpadlá, obojživelný voz ARGO a záchranný čln.Kolóna vozidiel vyrazí z Hlučína v Moravskosliezskom kraji v stredu popoludní a smerovať bude do francúzskeho mesta Saint-Omer, kam by mala prísť vo štvrtok. Hasiči predpokladajú, že modul bude vo Francúzsku nasadený dva týždne.Česko bolo podľa Fröhlicha prvou krajinou, ktorá zareagovala na požiadavky Francúzska a ponúkla pomoc. Ani napriek aktuálne zvyšujúcim sa hladinám riek v ČR sa hasiči neobávajú, že by im čerpadlá doma chýbali.Českí hasiči vyslali mobilné čerpacie stanice na pomoc do zahraničia naposledy pred desiatimi rokmi, keď Srbsko a Bosnu a Hercegovinu zasiahli rozsiahle záplavy.Nebezpečenstvo záplav na severozápade Európy prináša hlboká tlaková níž, ktorú v Británii nazvali Henk a v Nemecku Annelie.