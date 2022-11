VIDEO:Košické Divadlo Thália uvádza Shakespearov Sen noci svätojánskej

Košice 7. novembra (TASR) – Prvou premiérou aktuálnej sezóny košického Divadla Thália bude inscenácia Sen noci svätojánskej od Williama Shakespeara. Klasickú veselohru v réžii Attilu Matuseka uvedie divadlo prvýkrát vo štvrtok (10. 11.).



"Táto shakespearovská komédia je šialenou haravarou neprehľadných komplikácií a neočakávaných vývojov. Miešajú sa milostné polygóny, boj o moc a množstvo drobných epizód najrozmanitejších túžob. Vodca Atén oslavuje víťazstvo, miestny divadelný súbor pripravuje predstavenie, neposedný škriatok Pukk nie je s ničím spokojný, a tak sa rozhodne do deja zasiahnuť," uviedlo divadlo k hre. Postavy sa ocitnú v sne, kde sú konfrontované so svojimi najtajnejšími túžbami. Každý si myslí, že vie, čo chce a po čom túži, no väčšina postáv si nakoniec nie je istá ani tým, kým vlastne sú a ako sa do maléru dostali.







Jednu z najhranejších komédií napísal Shakespeare v roku 1595 a dodnes po nej siahajú divadlá a režiséri aj s novými interpretáciami. Shakespearov text ponúka humor, emócie i kruto presné rozprávanie o moci. "V podstate sa v tejto komédii skrývajú tri hry. A ja môžem preskakovať z jednej na druhú, môžem sa pohybovať sem a tam medzi jednotlivými časťami, ani chvíľu sa nenudím, lebo práve, keď by to už začínalo byť nudným, autor vždy vnesie novú postavu, a akurát, keď som si na ňu zvykol, tak sa opäť objaví nejaký už známy charakter, ale v ktorej zrazu objavím niečo nové. Toto mi veľmi vyhovuje," priblížil režisér.



K osobitostiam predstavenia patrí, že preklad Ádáma Nádasdiho tvorí kostru textu, no sám Matusek jednotlivé scény výrazne upravil, dopísal a citoval z iného prepisu.



Divákom sa v hre predstavia herci Erik Ollé, Anikó Varga, Judit Lax, Máté Madarász, Eszter Katona, Barnabás Balla, Bence Hégli a ďalší.