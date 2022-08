VIDEO:V SNM otvorili výstavu diel japonských rezbárov a umelcov necuke

Bratislava 16. augusta (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) otvorilo v utorok v sídelnej budove v Bratislave putovnú výstavu, na ktorej prezentuje 65 diel súčasných japonských rezbárov a umelcov necuke. Verejnosť sa na nej môže zoznámiť s kultúrou Japonska v podobe unikátnych miniatúr vyrezaných z dreva.



Necuke je figúrka, ktorá slúži ako spinka, závažie či gombík na tradičných japonských odevoch. Používa sa na zaistenie malých osobných predmetov, ako peňaženka, inró (puzdro určené napríklad na lieky) alebo tabatierka. "V minulosti necuke vyrábali obyčajní ľudia pre vlastnú potrebu, tešili sa veľkej obľube. Súčasné necuke už nie sú určené na bežný život, je to umelecká forma vyjadrenia - jemnosť, kreativita Japoncov," uviedol pre TASR Jozef Bednár zo SNM.







Japonský veľvyslanec v SR Makoto Nakagawa na vernisáži pripomenul, že necuke sú v súčasnosti slávne aj ako vzácne kúsky v zberateľských kolekciách. "Pôvodne to bolo umelecké dielko s veľmi praktickým významom, používalo sa na pripevňovanie, uväzovanie malých predmetov na odev," zdôraznil veľvyslanec. Ďalej vysvetlil, že japonské kimono na rozdiel od západného oblečenia nemá vrecká. Muži teda nosili drobné predmety so sebou vo forme módnych doplnkov sagemono, zavesené na šnúrkach na opasku obi (tradičná šerpa doplňujúca kimono). "Necuke si na počiatku vytvárali obyčajní Japonci, hoci to boli malé predmety, odrážala sa v nich japonská duša, potreba urobiť malé veci pekné," dodal.



V období Meidži (1868 - 1911) sa necuke začali z každodenného života Japoncov pomaly vytrácať. Záujem o ne stúpol opäť na prelome 19. a 20. storočia v Európe a v Amerike, so zvyšujúcim sa dopytom o čokoľvek japonské sa necuke vo veľkom vyvážali do zahraničia ako umelecko-remeselné predmety. Tradičnú výrobu sa v Japonsku podarilo udržať skupine nadšencov a rezbárov necuke súčasnosti. "V 70. rokoch 20. storočia sa sformoval nový žáner - súčasné necuke - inšpirovaný modernými vplyvmi a námetmi. V súčasnosti rezbári necuke pokračujú v cizelovaní svojho remesla a vyrábajú stále nové diela," uvádza múzeum k výstave zameranej práve na súčasné necuke. Návštevníci môžu obdivovať jemnú, precíznu a vysoko sofistikovanú techniku, zručnosť umelcov a hravosť, ktoré sú stelesnené v miniatúrnych figúrkach.



Putovnú výstavu organizuje SNM v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR a Japan Foundation. V Bratislave potrvá do 2. októbra.