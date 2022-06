Viedenská univerzita prezentovala slovenskú kultúru

Viedeň 17. júna (TASR) - So slovenskou kultúrou sa mohli v uplynulých dňoch bližšie oboznámiť študenti a jej milovníci v Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity vo Viedni. Uskutočnil sa tam siedmy ročník Slovenských dní 2022. TASR o tom informoval Jozef Bednár, zodpovedný za komunikáciu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea (SNM).



Prvé Slovenské dni sa konali v roku 2015 pri príležitosti narodenia Ľudovíta Štúra. Tak, ako po minulé roky, aj tentokrát ich koncepčne pripravila a programovo i organizačne zabezpečila lektorka slovenského jazyka a kultúry na univerzite vo Viedni Viera Wambach.



Jednotlivé príspevky prezentovali účastníci z Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Komenského v Bratislave, FF Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu pamäti národa a ďalší hostia.



Riaditeľ SNM – Múzea ukrajinskej kultúry (MUK) vo Svidníku Jaroslav Džoganík sa venoval téme Literárnych pamiatok vo fondoch SNM – MUK.



"Je dobré, že slovakistika vo svete sa aj v týchto neľahkých časoch rozvíja. Je to zásluha inštitucionálnej spolupráce, kontaktov na akademickej úrovni aj individuálnych aktivít odborníkov. Slovakistika – to nie je len záležitosť jazyka, ale aj literatúry, histórie, kultúry, etnológie..., teda na podujatiach podobného charakteru je celkom určite priestor aj na prezentáciu múzejnej činnosti," povedal Džoganík.