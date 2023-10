Viera Pavlíková, známa z filmu Nevera po slovensky, má 80 rokov

Krupina/Bratislava 21. októbra (TASR) – Vyše 30 rokov bola slovenská herečka Viera Pavlíková členkou Divadla Jána Palárika v Trnave. Do povedomia divákov sa však dostala aj prostredníctvom televízie. Zahrala si v známom filme Juraja Jakubiska Nevera po slovensky a objavila sa napríklad aj v seriáli Chlapi neplačú.



V nedeľu 22. októbra sa herečka Viera Pavlíková dožíva 80 rokov.



Narodila sa 22. októbra 1943 v Krupine. Na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave ukončila v roku 1964 štúdium herectva. Následne až do roku 1977 bola v slobodnom povolaní. V tomto období sa stala súčasťou detského televízneho programu Ma-tel-ko, pôsobila tiež ako hlásateľka, pracovala v dabingu a hosťovala v činohre Slovenského národného divadla.



V roku 1977 dostala angažmán v trnavskom Divadle pre deti a mládež (v súčasnosti Divadlo Jána Palárika), kde strávila ďalších 31 rokov. Na doskách tohto divadla sa predstavila množstvom postáv. Úlohu Pokornej stvárnila v slovenskej hre Jána Stodolu s názvom Jožko Púčik a jeho kariéra (1978), pani Montekovú v shakespearovskej klasike Rómeo a Júlia (1982), postavu pani Laydenovej si zahrala v inscenácii Kone sa strieľajú (1985), do role Starenky sa vžila v rámci inscenácie hry Alica (2001) od Ladislava Kočana.



V roku 2004 Divadlo Jána Palárika v Trnave naštudovalo v réžii Michala Babiaka komédiu Rodinné šťastie z pera Vinka Möderndorfera. Čierna komédia slovenskému publiku priblížila problematiku reštitúcie veľkých majetkov i to, čo všetko sú schopní dediči po smrti reštituenta urobiť, len aby sa k majetku dostali. Hlavné úlohy zveril režisér trojici hercov Viere Pavlíkovej, Jozefovi Bujdákovi a Gregorovi Hološkovi.



Herečka však dostala príležitosti nielen na divadelných doskách, ale aj pred kamerou. Po boku Michala Dočolomanského účinkovala v rozprávke Soľ nad zlato (r. Ján Chlebík, 1964), zahrala si aj v komédii Pacho, hybský zbojník (r. Martin Ťapák, 1975), režisér Juraj Jakubisko ju obsadil do úlohy Etely v trojdielnej komédii Nevera po slovensky (1980). Objavila sa tiež v poviedkovom filme Martina Šulíka s názvom Krajinka (2000) či v dráme Ondřeja Trojana Želary (2003). Známa je aj z filmov Kameňák 4 (r. Ján Novák, 2013) a Kameňák 5 (r. F. A. Brabec, 2015). Herečka bola súčasťou obľúbeného slovenského seriálu Chlapi neplačú (2013), kde stvárnila všímavú a dobrosrdečnú babičku Hildu Pollnerovú.



V posledných rokoch si Viera Pavlíková zahrala napríklad v rozprávke Sedem zhavranelých bratov (r. Alice Nellis, 2015), v tragikomédii Po strništi bos (2017) v réžii Jana Svěráka, nakrúteného podľa autobiografického príbehu jeho otca Zdeňka Svěráka či v komédii Můžem i s mužem (r. Vanda Hybnerová, 2023).







Zdroj: Kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska (M-Ž), 1990