Vietor komplikuje dopravu na niektorých miestach SR vrátane Bratislavy

Bratislava 11. marca (TASR) - Silný vietor komplikuje dopravu na niektorých miestach Slovenska vrátane Bratislavy. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a dopravný servis Stella centrum.



Na starej ceste za výjazdom z bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica odtrhol vietor veľký bilbord. Zasahuje tam do pravého jazdného pruhu. Stella centrum upozorňuje, že bilbord môže zasiahnuť vozidlá.



V Bratislave na Lamačskej ceste pri železničnej stanici spadlo na cestu elektrické vedenie. Vodiči sa tam podľa Zelenej vlny zdržia v oboch smeroch.



Padajúce stromy sú v úsekoch Lovinobaňa - Cinobaňa, Makov - Bumbálka a Nováky - Horné Vestenice. Nárazový vietor sa vyskytuje v lokalitách Zemianska Olča, Šrobárová, Komárno, Hurbanovo, Senec, Holíč, Bánovce nad Bebravou, Bytča, Budatín, Žilina a Rajec.



Na rýchlostnej ceste R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom spadol strom na cestu. "Je to približne na 134. kilometri," doplnila Zelená vlna. Spadnutý strom na ceste je aj v stúpaní na Bielu Horu z Trstína.



Zelená vlna tiež informovala, že v hlavnom meste na výjazde z Einsteinovej ulice na Viedenskú cestu smerom k Inchebe je kolóna. Vodiči si tam počkajú viac ako 30 minút. Dobrzďujú už na zjazde z Prístavného mosta. Upchatý je aj zjazd z Mosta SNP na Einsteinovu ulicu.



Pre silný vietor nepremáva ani Kompa Vojka na Dunaji.