Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene poukáže na situáciu v krajine
Na aktuálnom ročníku festivalu vystúpia aj súbory, ktoré nedostali podporu z Fondu na podporu umenia.
Autor TASR
Zvolen 11. novembra (TASR) - V meste Zvolen sa vo štvrtok (13. 11.) začne 37. ročník festivalu Víkend atraktívneho divadla, ktorý je od svojho vzniku spätý so 17. novembrom. Dramaturgia aktuálneho ročníka festivalu bude reflektovať súčasnú situáciu na Slovensku i vo svete, ako aj likvidáciu národných kultúrnych inštitúcií a slobodnej kultúry. TASR o tom informoval zakladateľ festivalu Boris Kršňák.
Tohtoročný Víkend atraktívneho divadla okrem iného predstaví aj dve veľké kamenné scény z Bratislavy, a to Slovenské národné divadlo (SND) a Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH). „Predstavenie SND Môj milovaný nepriateľ hovorí o rozdelenej spoločnosti a DPOH s predstavením Hitlerov prezident pripomína traumu z minulosti, s ktorou sme sa dodnes nevyrovnali a vlečieme si ju až do súčasnosti. Účasť SND i DPOH na strednom Slovensku je naozaj výnimočnou udalosťou,“ skonštatoval Kršňák.
Na aktuálnom ročníku festivalu vystúpia aj súbory, ktoré nedostali podporu z Fondu na podporu umenia. Ide napríklad o nezávislé divadelné zoskupenie Slzy Janka Borodáča, ktoré má v tomto roku šesť nominácií na divadelné ceny Dosky. Divákom sa predstaví aj divadlo SkRat či tradičný hosť festivalu, divadlo GUnaGU s jubilujúcim predstavením k 40. výročiu svojho založenia.
„V sprievodných umeleckých žánroch sa predstavia domáci Zvolenčania. Waldo Švábenský s novou knihou poézie, výtvarné umenie bude reprezentovať najslávnejší zvolenský výtvarník Jozef Gertli ‚Danglár‘,“ priblížil Kršňák. Dodal tiež, že tradičnou súčasťou festivalu budú i tento rok diskusie a hudobné koncerty.
Víkend atraktívneho divadla sa uskutoční vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského od štvrtka do pondelka (17. 11.). História festivalu siaha do 17. novembra 1989, kedy sa konal jeho prvý ročník. Podujatie je tak dodnes späté práve s týmto dátumom.
