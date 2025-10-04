Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Slovensko

Víkend začne pekným počasím: Bude slnečno s teplotami do 15 stupňov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Sobota: Slnečno. Teploty 10 až 15 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 3 až 0 a najvyššie denné 12 až 15 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 2 až -3 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 2 až -2 a najvyššie denné 10 až 14 stupňov C.





Počasie na horách:


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 2 stupne C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




zdroj: meteo.sk
.

