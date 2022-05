Víkendová lyžovačka uzavrie tohtoročnú lyžiarsku sezónu v Tatrách

Demänovská Dolina/Vysoké Tatry 7. mája (TASR) - Lyžiarske strediská vo Vysokých Tatrách a v Jasnej v Nízkych Tatrách ukončia lyžiarsku sezónu v nedeľu 8. mája. V dennej prevádzke je do nedele najvyššie položená zjazdovka v Lomnickom sedle v stredisku Tatranská Lomnica, cez víkend budú pre lyžiarov ešte k dispozícii aj zjazdovky na Štrbskom Plese a v Jasnej. TASR o tom informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR).



Okrem lyžovačky a turistiky sú pre návštevníkov Vysokých Tatier počas tohto víkendu pripravené sprievodné programy v podobe tvorivých dielní pre deti na Skalnatom Plese, jarnej grilovačky. Na trase z medzistanice lanovky Štart do Tatranskej Lomnice budú k dispozícii aj horské káry. V Jasnej budú počas víkendu v prevádzke lanovky na juhu aj na severe. "Lyžovačka bude podľa aktuálnych snehových podmienok, ale už bez strojovej úpravy. Návštevníkov, ktorí sa rozhodnú prísť do Jasnej na záver sezóny, poprosíme, aby na severe využili parkovisko a nástupné miesto na Záhradkách, kde nájdu komplexné zázemie vrátane klientskeho centra. V rovnakom režime budeme fungovať aj v letnej sezóne," uviedol riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.



Po ukončení lyžiarskej sezóny sa začne jarná údržba dopravných zariadení. Prevádzka kabínkových a sedačkových lanoviek v strediskách bude pokračovať pre peších návštevníkov počas víkendov. Ako dodal Galajda, do dennej prevádzky sa vo Vysokých Tatrách vrátia 28. mája, v Jasnej 18. júna. "Pozemná lanová dráha na Hrebienok, ktorá už jarnú technickú údržbu absolvovala, bude v dennej prevádzke bez obmedzení," skonštatoval Galajda.



Lyžiarska sezóna v Jasnej a na Štrbskom Plese odštartovala 11. decembra, v Tatranskej Lomnici 18. decembra 2021.