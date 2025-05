Világi: V prezidentovej správe chýbala mierna kritika koaličnej krízy

Bratislava 31. mája (TASR) - Správa prezidenta SR Petra Pellegriniho o stave republiky zásadným spôsobom nevybočila zo šablóny, ktorú tradične tieto prejavy majú. Chýbala tam však aspoň mierna kritika krízy a roztržiek v rámci vládnej koalície, ktorými Slovensko žilo od vymenovania Pellegriniho do funkcie. Pre TASR to uviedla politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi.



Hlava štátu sa podľa Világi venovala vybraným politikám a oblastiam. Prejav obsahoval pozitívne pasáže aj kritické vyjadrenia smerom k vláde. Skonštatovala, že Pellegriniho rukopis v tomto prejave bolo cítiť najmä pri rámcovaní problémov a prínosov z pozície bežného občana, čo je vo všeobecnosti charakteristickou črtou jeho verejných vystúpení.



„To, čo možno v prejave považovať za vlastný prínos prezidenta, respektíve tému, ktorú možno považovať za prezidentskú iniciatívu smerom k politikom a odbornej verejnosti, je kritika absencie dlhodobej vízie krajiny a ponuka prezidenta zohrávať rolu iniciátora a mediátora politických, ale aj odborných rokovaní, ktoré by mali smerovať k dosiahnutiu zhody na takomto strategickom dokumente,“ priblížila politologička.



Táto iniciatíva si podľa Világi bude vyžadovať pomerne veľké úsilie zo strany prezidentského úradu, ak má byť úspešná. „Doterajšie skúsenosti prezidenta o preklenutie koalično-opozičnej animozity neposkytujú príliš optimistické vyhliadky,“ podotkla.



Prezident vystúpil v stredu (28. 5.) v Národnej rade SR so správou o stave republiky. Zaznelo v nej napríklad, že Slovensku chýba dlhodobá vízia, ktorú by napĺňali rôzne vlády naprieč politickým spektrom. Pellegrini tiež uviedol, že slovenská spoločnosť naliehavo potrebuje upokojenie vášní a zmierenie. V prejave sa venoval aj zahraničnopolitickému smerovaniu krajiny, vládu vyzval, aby sa nevzďaľovala od partnerov v EÚ a spojencov v NATO.