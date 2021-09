Vinársky ročník 2021 by mal byť jedným z najlepších za 10 rokov

Bratislava 25. septembra (TASR) – Vinársky ročník 2021 by mal byť excelentný, jeden z najlepších za desaťročie. Uviedla to výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.



"Môžem za vinohradníctvo povedať, že očakávame excelentnú úrodu, čo sa týka kvality. Už dnes si myslíme, že to bude jeden z najlepších ročníkov za posledných desať rokov, čo sa týka kvality bieleho vína," priblížila.



V tomto roku pestovateľom viniča podľa nej veľmi pomohlo počasie. "Neskorší nástup (rastu) počas jari nás uchránil pred jarnými mrazmi, zatiaľ čo Francúzsko, Taliansko, Španielsko hlásia pokles úrody o 30 % práve v dôsledku jarných mrazov, nám sa tieto vyhli," vysvetlila.



"Teplé leto spôsobilo, že sme neskorší nástup trochu dohnali. Máme vysokú cukornatosť – presne to, čo pri hrozne potrebujeme. A chladné noci spôsobili, že nám zostávajú (v hrozne) kyseliny. Preto hovoríme o excelentnom ročníku. Budeme dúfať v takúto prekrásnu jeseň, keby ešte vydržala aspoň do novembra, aby sme posun (zberu) vedeli zvládnuť a mohli o excelentnej úrode hovoriť aj pre červené odrody, u ktorých očakávame, že budú takisto zaujímavé," zdôraznila riaditeľka ZVVS.



Vinohradníkov a vinárov však podľa nej trápi spracovanie hrozna. "Očakávame excelentný ročník, ale u vinárov sú bohužiaľ nepredané zásoby vína z minulého a predminulého roku z dôvodu pandémie vo výške 20 až 30 %. Vinári nemajú spracovateľské kapacity na to, aby dokázali celú úrodu spracovať," poznamenala.



Kaňuchová Pátková upozornila, že v poslednom období jediným obchodným kanálom sa stali obchodné reťazce, ktoré vo veľkom dovážajú vína za "dampované ceny".



"Dnes sa nákup vína od zahraničných subjektov blíži jednému euru (za liter, pozn. TASR). Pre nás sú to neúmerne nízke ceny, pretože u nás len náklady na vypestovanie jedného kilogramu hrozna dosahujú 40 až 50 centov. To v tom ešte nemáme spracovanie hrozna na víno, cenu fľaše, etikety a korku. Z tohto pohľadu je pred nami veľmi veľká výzva, aby sme úrodu dokázali spracovať,“ uviedla Kaňuchová Pátková.



Doplnila, že vinohradníci okrem spomínaných problémov naďalej čelia problémom s nedostatkom zamestnancov, s nevyrovnanými vzťahmi na pozemkoch vinohradov, ako aj s nedostatočnými dotáciami na hektár vinohradu. "Hektár vinohradu sa v priamych platbách podporuje rovnakou sumou ako hektár vysiatej pšenice, pričom náklady na obrábanie vinohradu sú ďaleko, ďaleko vyššie," dodala.