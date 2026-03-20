Virtuálne integrované bezpečnostné centrá prepoja záchranné zložky
Program by mal prepojiť systémy polície, hasičov, záchrannej zdravotnej služby či krízového riadenia, aby si zložky mohli zdieľať navzájom informácie.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Virtuálne integrované bezpečnostné centrá (VIBC) zlepšia koordináciu záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach a zefektívnia ich prácu. Pomoc by tak k občanom mohla prísť rýchlejšie. Počíta s tým ministerstvo vnútra, ktoré plánuje projekt spustiť v ostrej prevádzke začiatkom budúceho roka. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
„Virtuálne integrované bezpečnostné centrum je moderný koncept koordinácie a riadenia zložiek integrovaného záchranného systému. V praxi to znamená rýchlejšiu pomoc občanom a vyššiu pripravenosť štátu zvládať krízové situácie,“ uviedol štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe.
Program by mal prepojiť systémy polície, hasičov, záchrannej zdravotnej služby či krízového riadenia, aby si zložky mohli zdieľať navzájom informácie. „Operátori budú mať viac informácií už v prvých sekundách incidentu a zložky budú môcť efektívnejšie koordinovať zásah,“ doplnil štátny tajomník.
Ako Neumann dodal, o projekte rezort informoval aj na konferencii ITAPA vo štvrtok (19. 3.).
