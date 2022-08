Pietne miesta rómskeho holokaustu chcú predstaviť školám

Prešov 2. augusta (TASR) - Virtuálnu prehliadku pietnych miest rómskeho holokaustu, ktorou dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry Štátnej vedeckej knižnice v Prešove nadviazalo na projekt Ma bisteren! (Nezabudnite!) občianskeho združenia In Minorita, chcú predstaviť školám. Umožní to aktualizácia programu online prehliadky. Pri príležitosti Pamätného dňa obetí rómskeho holokaustu o tom TASR informoval vedúci centra Roman Čonka.



"S novou funkciou vieme pracovať priamo s konkrétnym používateľom, ktorý sa do virtuálnej prehliadky prihlási pod svojimi prístupovými údajmi. Takto vzdialeným spôsobom vieme priamo vo virtuálnej prehliadke vzdelávať napríklad skupiny žiakov v školách," ozrejmil. Aktualizovanú virtuálnu prehliadku pamätných miest obetí rómskeho holokaustu bude centrum v novom školskom roku testovať vo vybraných základných a stredných školách, vzdelávanie ponúkne aj komunitných centrám a neziskovým organizáciám.



Portál romsky-holokaust.3-d.sk ponúka virtuálnu návštevu pamätníkov obetí rómskeho holokaustu, ktoré na Slovensku v rámci Ma bisteren! vznikajú od roku 2005, keď osadili prvý v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa podobné pamätníky nachádzajú v Lutile, Nemeckej, Hanušovciach nad Topľou, Slatine, Zvolene, Dubnici nad Váhom, Valaskej Belej. Najnovším prírastkom vo virtuálnej prehliadke je pietne miesto v Dunajskej Strede. "Naším cieľom do budúcna je virtuálny obsah každoročne dopĺňať o pamätné miesta aj mimo Slovenska a vytvoriť tak ucelené pamätné miesto vo virtuálnom priestore, v ktorom návštevník nájde čo najviac informácií o tomto smutnom období histórie Rómov v Európe," doplnil Čonka.



Aktualizovaná virtuálna prehliadka je dostupná v troch jazykových mutáciách, okrem slovenčiny a rómčiny i v angličtine. Obsahuje texty o jednotlivých pamätných miestach, audiosprievodcu i interaktívne prvky, možnosť položenia kvetov či symbolické zapálenie sviečky. Funguje v online aj v offline režime, pomocou QR kódu je možné si ju stiahnuť do mobilu či tabletu.