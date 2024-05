Viskupič: Bude lepšie, ak sa stane predsedom NR SR Raši, a nie Danko

Bratislava 26. mája (TASR) - Lepším riešením bude, ak sa predsedom Národnej rady (NR) SR stane súčasný minister investícií Richard Raši (Hlas-SD), a nie šéf SNS Andrej Danko vzhľadom na rozdiel medzi stranami Hlas-SD a SNS. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec NR SR Marián Viskupič (SaS). Zatiaľ nepovedal, či by SaS Rašiho vo voľbe podporila. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) zopakovala, že na nominácii Rašiho trvajú. Podotkla, že Danko kandiduje aj v eurovoľbách a situácia sa každý deň mení.



"Andrej Danko dnes nevie, či chce byť poslanec europarlamentu alebo chce byť predseda NR SR, alebo či chce ďalšie ministerstvo, takže každý deň robíme s nejakým iným scenárom," povedala Saková v súvislosti s debatami v koalícii o dohode na mene nového šéfa NR SR. Všetky záležitosti si podľa nej koalícia vydiskutuje za zatvorenými dverami. Trvá na tom, že pozícia predsedu NR SR patrí Hlasu-SD.



Viskupič je presvedčený, že oveľa lepšie riešenie bude, ak si Hlas-SD dokáže ustáť svoju nomináciu pre Rašiho. "Sme schopní sa rozprávať o prípadnej podpore," doplnil.



Saková zdôraznila, že koalícia aj Hlas-SD stoja za Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) ako ministrom vnútra v súvislosti s riešením postupu ochranky pri atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Treba si počkať na vyšetrovanie Úradu inšpekčnej služby, potom sa bude dať podľa nej hodnotiť, či zásah bol alebo nebol v poriadku. Viskupič reagoval, že aj ministri v iných krajinách často odstupujú, hoci nenesú žiadnu priamu zodpovednosť za to, čo sa stalo. Súhlasí však s preverením zásahu. "Treba počkať na vyšetrenie, na výsledky, myslím si, že tu je v poriadku, že minister vnútra chce čakať," povedal. Sakovej sa zdá povrchné, ak sa žiada okamžitý odchod ministra.



Ministerka uviedla, že Šutaja Eštoka za budúceho predsedu Hlasu-SD si vybral zakladateľ strany a zvolený prezident Peter Pellegrini. S výberom súhlasí, Šutaj Eštok je podľa nej mladý, vitálny a aktívny.



Saková aj Viskupič sa zhodli, že Slovensko potrebuje po atentáte na premiéra zmierenie. Strany SaS aj Hlas-SD sú pripravené sadnúť si za okrúhly stôl strán. Viskupič dodal, že jeho strana robila slušnú opozičnú prácu a na tejto politike nie je čo meniť. Protesty boli podľa neho relatívne slušné, dodal, že žiadne ďalšie opozičné protesty aktuálne nie sú v pláne.