Viskupič: Pri otváraní ekonomiky SR treba pokračovať čo najrýchlejšie

Bratislava 9. mája (TASR) - Pri otváraní slovenskej ekonomiky treba pokračovať čo najrýchlejšie. Uviedol to v sobotu v relácii RTVS Sobotné dialógy predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) v diskusii s podpredsedom toho istého výboru NR SR Ladislavom Kamenickým z opozičnej strany Smer-SD.



"Musíme pokračovať čo najrýchlejšie v otváraní ekonomiky, pretože zdravotná situácia (v spoločnosti súvisiaca s koronavírusom) sa vyvíja výborne," priblížil Viskupič. Osobne si myslí, že školy by mohli byť otvorené už 1. júna, ale v tejto veci sa treba pýtať ministra školstva a predsedu vlády. Viskupič pripustil, že súčasná hygienická plocha stanovená na jedného zákazníka prevádzky 25 m2 by sa mohla znížiť na menej.



Kamenický doterajšie opatrenia vlády vníma ako chaotické, vláda podľa neho nezvládla tzv. prvú fázu otvárania ekonomiky. "Dovolím si povedať, že situácia nie je moc dobrá," povedal. Plán záchranných opatrení, tak ako sú nastavené, podľa Kamenického nechráni tých ekonomicky najzraniteľnejších podnikateľov, ktorými sú živnostníci. Prvý mesiac pôsobenia vlády mala byť podľa neho finančná pomoc "plošná".



Doteraz malým firmám podľa Kamenického poskytla vláda na pomoc len asi 20 miliónov eur, takže nechápe, prečo vláda ráta vo svojich plánoch s výrazným nárastom zadlženia štátu, keď firmám po prípadnom odznení 'koronakrízy' už nebude môcť poskytnúť finančnú pomoc, keďže si znovu otvoria podnikateľské prevádzky.



Štát bude musieť podľa Viskupičových slov v najbližších rokoch fungovať efektívnejšie, bude potrebné šetriť vládne výdavky. "Myslím si, že sa tomu nevyhneme," uviedol Viskupič na otázku, či bude pri šetrení verejných výdavkov vláda prepúšťať zamestnancov v štátnej správe. Kamenický upozornil, že vláda pripravila legislatívu, ktorá bude umožňovať rýchle "odkrágľovanie štátnych úradníkov", najmä nepohodlných.



Reči o efektivite a dobrom hospodárení považuje Kamenický "za úplne scestné" a marketingové, keďže Slovenskej republike koncom tohto týždňa bol znížený rating, ktorý znamenal pre SR zvýšenie prirážok na úrokoch na tohtotýždňových aukciách štátnych dlhopisov.



Predĺženie bankového odvodu Pellegriniho vládou (Smer-SD) podľa Viskupiča bolo zlým riešením. Podľa Kamenického vláda pri vyjednávaní s bankami o možnosti posunu splátok z úverov počas koronakrízy ustúpila bankám vo všetkom. Mala podľa Kamenického slov postupovať inak, dával za vzor niektoré opatrenia, ktoré prijala vo vzťahu k bankám v čase pandémie nového koronavírusu maďarská vláda.