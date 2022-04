Viskupič: SK 8 naďalej presadzuje decentralizáciu riadenia eurofondov

Bratislava 14. apríla (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK 8 naďalej presadzuje decentralizáciu riadenia eurofondov. S tým súvisí ambícia, aby sa o zdrojoch určených na výkon samosprávnych kompetencií rozhodovalo v území. Vyhlásil to šéf združenia a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič na podujatí Deň regiónov, ktoré sa konalo v stredu (13. 4.) v Bratislave.



"S pozvanými hosťami na čele s predsedom Európskeho výboru regiónov Apostolom Tzitzikostasom sme verejne diskutovali o čerpaní eurofondov v novom programovom období," priblížil predseda SK8. Vyššie územné celky prezentovali v bratislavskej Starej tržnici aj svoje tradície, atraktivity cestovného ruchu či potenciál kreatívneho priemyslu. Taktiež aj aktivity v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania.



Na podujatí, ktoré bolo vyvrcholením série podujatí 20. výročia vzniku samosprávnych krajov, udeľovali aj Cenu regiónov 2022. Získalo ju 17 osobností. Medzi nimi boli aj zamestnanci krajov, ktorí pomáhali pri pandémii ochorenia COVID-19.



"Ôsmim najviditeľnejším z nich sme premiérovo udelili Cenu regiónov podobne ako ôsmim osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozkvet modernej regionálnej samosprávy u nás. Medzi nimi vyčnieval Ľubo Roman," podotkol Viskupič.



Cenu získal napríklad aj bývalý prezident SR Rudolf Schuster či rímskokatolícky kňaz a salezián Anton Srholec in memoriam. Špeciálna cena bola udelená hercovi a prvému predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Ľubomírovi Romanovi in memoriam.



Deň regiónov aj udeľovanie Ceny regiónov zorganizovalo SK 8 prvýkrát, pričom má ambíciu, aby sa z toho stala tradícia.