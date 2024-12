Visolajský: Budeme kontrolovať vládu, či plní konkrétne kroky z dohody

Bratislava 20. decembra (TASR) - Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský sa poďakoval všetkým 3340 lekárom, ktorí podali výpovede, za to, že sa vďaka nim podarilo dosiahnuť dohodu aj na mzdách pre zdravotné sestry či iného zdravotníckeho personálu. Visolajský sľubuje, že odborári budú v najbližšom období kontrolovať vládu, či plní konkrétne kroky z dohody, ktoré treba splniť do konca februára. Ocenil nájdenie kompromisu a poďakoval sa aj ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD).



"Po uzavretí tejto dohody by som chcel poďakovať našim pacientom, že boli trpezliví, že nás v nemocniciach podporovali a povzbudzovali," vyhlásil Visolajský po podpise zmluvy medzi vládou a LOZ. Poďakoval sa zároveň lekárom, ktorí podali výpovede. Postavili sa tak podľa neho aj za zdravotné sestry a ochránili mzdy aj pre nich a takisto sa podarilo ponechať mzdy aj psychológom, logopédom či röntgenovým laborantom.







Šéf LOZ zdôraznil, že dohoda sa týka najbližších dvoch mesiacov. Čím skôr vláda a parlament splnia požiadavky, tým skôr bude podľa neho situácia vyriešená. Za konečný termín považuje 28. február. "Urobili sme dohodu, na ktorej treba ďalej pracovať a treba politikov kontrolovať," povedal s tým, že budú na tom pracovať. "Budeme kontrolovať, tlačiť na systém, aby sa zlepšilo zdravotníctvo," doplnil s tým, že výpovede lekárov boli voči vláde a ministerstvu zdravotníctva, a nie voči pacientom. "Žiadame len to, aby sa zdravotníctvo pre pacientov zlepšilo, aby nebolo zdrojom pre finančné skupiny," vyhlásil.



Visolajský si váži ústretovosť aj návrh kompromisov a rokovania s ministrom. Verí, že konkrétnymi skutkami dokáže, čo sa dá urobiť. "Vláda počas dvoch mesiacov môže ukázať, koho záujmy bráni," doplnil.



Minister Šaško v piatok v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou.