Visolajský: Dohoda medzi vládou a LOZ ešte nie je,ale blížime sa k nej

Bratislava 16. novembra (TASR) - Dohoda medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) zatiaľ nie je. Podľa šéfa lekárskych odborárov Petra Visolajského sa ale k dohode blížia. Ďalšie rokovanie má byť v pondelok 21. novembra o 10.00 h. Uviedol to po stredajšom niekoľkohodinovom rokovaní na Úrade vlády SR Visolajský. Nekonkretizoval návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na zvýšenie miezd.



"Dohodu ešte nemáme, ale blížime sa k nej," povedal Visolajský. Ocenil, že vláda začala konštruktívne pristupovať k vzniknutému problému. Odborári by si želali rýchlejšie tempo pri hľadaní dohody. "V pondelok sa budeme rozprávať o dohode," doplnil. Potvrdil, že pred úradom vlády bude vo štvrtok 17. novembra protest.



Rokovanie zvolal premiér Eduard Heger (OĽANO) ešte v utorok (15. 11.). Avizoval, že je pripravený podpísať memorandum. Rovnako lekárski odborári deklarovali pripravenosť dohodnúť sa ešte tento týždeň. O situácii v sektore rokovala aj koaličná rada.



Hnutie Sme rodina žiada koaličných partnerov, aby sa kríza v zdravotníctve uzavrela do konca týždňa. Z vyjadrení predsedu Borisa Kollára vyplýva, že by jeho hnutie mohlo odísť z vlády, ak sa kríza nevyrieši. Nechce byť totiž vo vláde, ktorá zaviní rozvrat zdravotníctva.



Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Trvajú na splnení ôsmich požiadaviek, ktoré navrhli pre zlepšenie situácie v sektore.