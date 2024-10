Visolajský: Dolinkovej demisiou sa nič nemení, trváme na požiadavkách

Bratislava 5. októbra (TASR) - Avizovanou demisiou ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) sa pre Lekárske odborové združenie (LOZ) nič nemení. Odborári trvajú na zmene spôsobu konsolidácie v zdravotníctve. Šetriť sa podľa nich dá aj spôsobom, ktorý sa nedotkne pacientov či personálu. Pre TASR to vyhlásil predseda LOZ Peter Visolajský.



"Tak, ako sme povedali pred týždňom, ak poslanci v parlamente schvália toto opatrenie a narušia ten stabilizačný systém, ktorý prinášal zdravotníkov a držal zdravotníkov v zdravotníctve, tak začneme so zbieraním regulárnych výpovedí z pracovného pomeru," vyhlásil Visolajský a pripomenul, že lekári výpovede zbierali už v roku 2022 a 2011.



Šéf odborárov dodal, že v piatok (4. 10.) mal LOZ vyzbieraných asi 3000 výpovedí z nadčasovej práce. Pri takomto odchode lekárov z nadčasov by štát podľa Visolajského nedokázal fungovanie zdravotníctva zabezpečiť.



Predsedovi združenia sa nepáči ani diskutovaná zmena nemocníc na akciové spoločnosti. "Zdravotná starostlivosť je jedným zo základných pilierov štátu, toto nemôže byť biznis," myslí si. Poukázal na to, že občania na Slovensku zdravotníctvo financujú z daní a odvodov.



Visolajský pre TASR uviedol, že v piatok (4. 10.) poslalo LOZ prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu list. Hlavu štátu v ňom žiada, aby schválenú konsolidáciu nepodpísala. Odborári v liste zdôraznili, že si uvedomujú potrebu šetrenia, no tá podľa nich nesmie ísť na úkor zdravotníckeho personálu, čo sa negatívne dotkne aj pacientov. Predstaviteľov LOZ prezident pozval na stretnutie v utorok 8. októbra.



Dolinková v piatok oznámila podanie demisie. Prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu ju plánuje odovzdať v krátkom čase. Dolinková necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente.