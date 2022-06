Visolajský: Z Ukrajiny prišlo len pár zdravotníkov

Bratislava 10. júna (TASR) - Z Ukrajiny prišlo na Slovensko napriek očakávaniam politikov len pár zdravotníkov a pribudli hlavne pacienti. Pre TASR na to upozornil šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský s tým, že zdravotníkom ťažko skúšaným pandémiou tak ukrajinskou krízou pribudla len ďalšia práca navyše.



Poukázal na to, že slovenskí zdravotníci nedostali žiadnu podporu. "Niet sa čo čudovať, že ani zdravotníci utekajúci pred vojnou na Ukrajine na Slovensko nejdú a volia radšej Česko, Maďarsko, alebo Poľsko, kde dostanú vyššie mzdy. To, že napriek vojne na Ukrajine a pri miliónoch utečencov z Ukrajiny na Slovensko prišlo len pár zdravotníkov, je vizitka práce pána ministra zdravotníctva a je to dôsledok toho, aké podmienky ministerstvo vytvára zdravotníkom na Slovensku," povedal Visolajský.



Kritizuje, že vláda hľadá riešenia problémov slovenského zdravotníctva v "kradnutí" zdravotníkov z Ukrajiny. "Aká úprimná je naša pomoc vojnou ničenej Ukrajine, kde jej na jednej strane posielame materiálnu pomoc a na druhej strane voláme zdravotníkov z Ukrajiny na Slovensko a ešte sa politici tvária, aké je to rozumné a lacné riešenie slovenských problémov," skonštatoval šéf odborárov. Poukázal na to, že Ukrajina má menej lekárov na počet obyvateľov ako Slovensko a ak Slovensko zoberie Ukrajine lekára či sestru, tí potom chýbajú Ukrajine a ukrajinským pacientom.



Na Slovensku sa podľa Medzinárodnej asociácie lekárov uplatnili desiatky zdravotníkov z Ukrajiny. Zástupkyňa asociácie Alona Kurotova potvrdila, že išlo najmä o zubných lekárov. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek potvrdila, že neeviduje žiadnu registráciu sestier ani pôrodných asistentiek z Ukrajiny.



Kurotová podotkla, že zdravotníkom pomohli opatrenia lex Ukrajina, ktoré Slovensko prijalo, aby im uľahčilo vstup na slovenský pracovný trh. Vďaka nim môžu v rámci tzv. dočasnej odbornej stáže pod dohľadom pracovať záujemcovia všetkých zdravotníckych povolaní, a to v ambulanciách aj nemocniciach. Podľa dát Ministerstva zdravotníctva SR vykonáva na Slovensku dočasnú stáž dokopy 57 zdravotníkov z Ukrajiny, z toho ich 43 pribudlo po vypuknutí vojny.