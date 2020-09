Poznáme víťazov 16. ročníka Novinárskej ceny

Zoznam ocenených











Písaná žurnalistika



Najlepší investigatívny a analytický príspevok: Monika Tódová - Kočnerov obludný svet - Denník N



Najlepší komentár: Eugen Gindl - Je možná ekologicky spravodlivá politika? - SME



Najlepšia reportáž: Juraj Koník, Vladimír Šimíček - Si prvák z chatrče, prepadneš. Zvykaj si, nie je to naposledy - Denník N



Najlepší rozhovor: Monika Tódová - Ivan Kočner: Veľmi si želám, aby to nebol Marian, ale ako prvé mi po vražde napadlo, že je za tým - Denník N











Audiovizuálna žurnalistika



Najlepší rozhovor a diskusia: Michal Havran - Večera s Havranom: Čo je zlo? - RTVS



Najlepšie spravodajské pokrytie udalosti: Peter Hanák, Denisa Hopková - Prezidentské voľby - aktuality.sk



Najlepší investigatívny príspevok: Matej Gašparovič - Reportéri: Komu patrí Fatima? - RTVS



Najlepšia reportáž: Soňa Gyarfašová - Reportéri: Obeť okolností? - RTVS



Najlepšia fotografia: Jozef Jakubčo - Noc s prezidentkou - SME











Prierezové kategórie



Najlepší regionálny alebo regionálne odvysielaný príspevok: Jozef Vojčiniak - Plážový rezort bol čiernou stavbou - piestanskydennik.sk, aktuality.sk



Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra, grafické dielo: Jozef Gertli - Séria karikatúr - TREND



Cena za inovatívnu online žurnalistiku: Vladimír Šnídl - Krotíme hoaxy – hoaxy o Rómoch - Denník N



Občianska žurnalistika: Najlepší podcast, online projekt, blog: Marek Mach - Online projekt Mladí proti fašizmu











Špeciálne ceny



Česko-slovenská cena verejnosti: Lukáš Valášek, Jan Horák - Čínský vliv v Česku - Aktuálně.cz



Cena Zastavme korupciu: Martin Turček - Šéf vojenských tajných má apartmán v Chorvátsku - aktuality.sk



Cena Solutions Journalism: Denisa Gdovinová - Tak blízko a tak ďaleko. Ako Poliaci dosiahli fínsku úroveň školstva? - .týždeň



Cena Asociácie tlačených a digitálnych médií: Soňa Jánošová - Autorská strana Sone Jánošovej: Tí, čo prežili v úkrytoch, nemali také šťastie, ako si myslíte. Prečo lúčenie sa so zomierajúcim nikdy nie je ako z filmu? - SME



Cena Global Journalism – Svet medzi riadkami: Tomáš Vasilko, Vladimír Šimíček - Z Vietnamu do Tvrdošoviec: Susedov sme naučili robiť pho, oni nám nosia slivovicu - Denník N



Cena Fondu investigatívnej žurnalistiky : ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION REPORTING PROJECT (OCCRP) - Kočnerova knižnica



Cena otvorenej spoločnosti venovaná pamiatke Karola Ježíka: Filip Struhárik - Séria článkov analyzujúcich a vysvetľujúcich fungovanie médií (online projekt – newsletter MediaBrífing) - Denník N

Bratislava 29. septembra (TASR) - Nadácia otvorenej spoločnosti zverejnila v pondelok výsledky 16. ročníka Novinárskej ceny. Ocenenia za rok 2019 sa odovzdávali v priestoroch bratislavskej Starej tržnice. Novinárske ceny vyhlásili o takmer pol roka neskôr ako sa plánovalo.uviedol Ján Orlovský, správca Nadácie otvorenej spoločnosti.Do súťaže sa mohli zapojiť všetci novinári reprezentujúci celoslovenské printové, elektronické, online či regionálne médiá. Nezávislé poroty zložené z desiatok odborníkov vybrali víťazov v 13 súťažných kategóriách vrátane kategórie občianskej žurnalistiky určenej neprofesionálom. Súčasťou večera bolo aj odovzdanie šiestich špeciálnych ocenení a udelenie Ceny Fondu investigatívnej žurnalistiky.