Víťazi 19.ročníka Novinárskej ceny sú známi,ceny putujú do 11 redakcií

Bratislava 3. mája (TARS) - Víťazi 19. ročníka Novinárskej ceny sú známi. Ceny poputujú do 11 redakcií - po dve získali Sme, RTVS a český Deník N. Po jednom víťazstve si odnášajú Investigatívne centrum Jána Kuciaka, Denník N, TV Markíza, TV Joj, Kapitál, Aktuality.sk, projekt Romale a magazín Jádu. Výsledky v stredu zverejnila Nadácia otvorenej spoločnosti.



Cenu otvorenej spoločnosti získal ruský novinár Vladimir Kara-Murza, čo spoločnosť označila za precedens, pretože doteraz ju vždy získali slovenskí novinári.



O udelení ceny rozhodla Rada Novinárskej ceny so zdôvodnením, že "rok 2022 všetko zmenil a týmto rozhodnutím na zmenený stav reagujeme. O to viac, že 3. máj nie je iba slovenský, ale aj Svetový deň slobody tlače." Chce tak vyslať signál do sveta a osobitne do Ruska. "Vladimir Kara-Murza je dnes symbolom túžby po slobode a odporu proti Putinovej diktatúre. Preto sme sa rozhodli udeliť mu Cenu otvorenej spoločnosti a symbolicky podporiť boj novinárov za slobodu v Rusku," ozrejmila.



Celkovo súťažilo 480 prihlásených prác, ktoré hodnotilo 13 porôt. Spolu 52 porotcov určilo nominácie a vybrali víťazov. Tohtoročnej súťaži dominovali práce tematizujúce vojnu na Ukrajine. Významnou témou bola aj téma menšín, rodovej nerovnosti a LGBTI+ komunity. Príspevky nominované v kategóriách investigatívnej žurnalistiky odhalili závažné kauzy.