Víťazi súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2022 sú už známi

Bratislava 14. októbra (OTS) - Jeho úlohou bolo vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpiratívnym príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať.Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom Creative Young Entrepreneur Award. Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia) v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska . Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých lídrov a podnikateľov. V r. 2015 oslávila celosvetová JCI 100 rokov od svojho založenia. Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Projekt sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.Cieľom spoločnosti je výroba a vývoj barefoot obuvi a ergonomických nosičov pre deti. Firma Be Lenka s.r.o. vznikla v roku 2017. V prvom roku podnikania bolo predmetom jej činnosti výroba a predaj baby-wearing produktov a ergonomických nosičov na nosenie detí. V roku 2018 firma pridala do svojho portfólia barefootovú obuv Be Lenka rozšírila svoju činnosť aj na výskum a vývoj barefootovej obuvi. Firma tento rok predstavila novú barefootovú značku Barebarics, ktorá spája udržateľnosť, štýl a výhody barefoot obuvi a zaradila sa medzi najlepšie hodnotené barefootové značky na svete. Najbližšími cieľmi firmy je expanzia na americký trh, odkiaľ prichádza organický dopyt, budovanie retailovej siete v Českej republike pod značkou PLAN BE (aktuálne v Žiline a v Bratislave), uvedenie novej značky na trh - Nuton, pod ktorou bude firma predávať outdoorovú barefootovú obuv. Aktuálne sa Be Lenka radí medzi top barefootových lídrov na svete - z hľadiska konkurencie má pred sebou napr. Vivobarefoot (jedna z prvých barefootových firiem na svete, ktorá vznikla v Anglicku, je na trhu 25 rokov). Be Lenka predala za minulý rok viac ako 100 000 produktov do viac ako 60 krajín sveta.Základným cielom spoločnosti je vývoj digitálneho terapeuta FaceRehab a taktiež softvérových riešení na mieru.Vyvinutý produkt je dostupný na slovenskom aj zahraničnom trhu (stiahnutelný z aplikáčných storov pre mobilné telefóny). Zakazníkom sú ľudia s problémami pohyblivosti tváre vyžadujúcich rehabilitáciu a pravidelne sledovanie progresu pohyblivosti. Tzn. ľudia s parézou tvárového nervu, disfunkciou temporomandibulárneho klbu, hypomímií a iné.Trh tvárovej digitálnej rehabilitácie ktorý si zvolili je niche (niš)market a aj vďaka tomu na ňom zatiaľ neexistuje silná konkurencia ktorá by riešila problémy pacientov tak ako ku ním pristupujú sami. Ako tím spolumajiteľov boli sami tvorcami riešenia a tak už dokázali umiestniť produkt na trh skôr, ako prišla prvá veľká investícia od investora na čo sú veľmi hrdí. Snažia sa pristupovať k pacientom(použivateľom) tak, aby sa cítili pochopení a našli v aplikácií svojho sprievodcu liečbou. Chcú sa tak stať terapeutom vo vrecku pacienta v mobilnom telefóne, ktorý ma každý z nás.Spoločnosť S-Case je certifikovaným ISO 13485 výrobcom a distribútorom klinicky validovanej zdravotníckej pomôcky s názvom Scase Vital® , využívanej pre automatizáciu zdravotnickych procesov a redukciu administratívnych činností medicínskeho personálu v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Taktiež využívanej pre vzdialený tele-monitoring pacientov pre správnu diagnostiku určitých ochorení, nastavenie a zmenu terapie a zvyšovania adherencie .Spoločnosť S-Case s.r.o. bola založená pred 3 rokmi s 5 spoločnikmi, aktuálne má 20+zamestnancov a stále rastie. Predmet činnosti spoločnosti je výroba a distribúcia inovativnych zdravotníckych riešení s globálnym využitím. Aktuálne riešenie Scase Vital® prechádza certifikáciou ako zdravotnícka pomôcka s pripravou na masovú vyrobu 1000+ produktov. Scase má inovativne riešenie pre efektívnu prácu zdravotníkov s vysokým dopytom na trhu a značným predpokladom organického rastu.Cieľom firmy je digitalizácia procesov a automatizácie. Platforma automatizuje procesy ako sú napr.rozčitávanie životopisov kandidátov, publikovanie pracovných ponúk na portáloch, zber reakcií kandidátov, v oblasti financií a controlingu kontrolujú splatnosti faktúr a úhrady sú plne automatizované. Platforma rovnako automatizovane vytvára platobné príkazy z faktúr a prenáša ich komplet digitálne do banky a automatizovane spracúva mesačné podklady pre mzdárov, ktoré je už v pilotnom procese u klientov. Medzi ciele spoločnosti v krátkom horizonte patrí využitie umelej inteligencie na rozčítavanie faktúr a bločkov, ktoré je už v testovaní. Platforma má spracované end-to-end digitálne riešenie pre spracovanie faktúr, kde po odsúhlasení, platforma dokáže automatizovane vytvoriť platobný príkaz, inicializovať platbu a odoslať to do banky cez PSD2.Cieľom firmy je vývoj softvéru Paysy, ktorý pomáha organizáciám so správou členských poplatkov, databázov členov a komunikáciou so svojou členskou základňou.Firmu založil pred 5 rokmi on a František Ferančík, keď identifikovali problém v procese výberu členských príspevkov u športových klubov. Postupne začali produkt vyvýjať a získavať prvých zákazníkov. Tak ako pribúdali zákazníci , postupne rozširovali aj ich tím. Momentálne tím tvorí 13 ľudí a majú 2 kancelárie. Jedna je v Bratislave a druhá v Dolnom Kubíne. Cieľom je, aby produkt Paysy využíval každý klub (organizácia), ktorá rieši problém s efektívnym výberom členských príspevkov. Ich zákazníkmi sú napr. Slovan Bratislava, AS Trenčín, MšK Žilina, Akadémia Mareka Hamšíka, Ján Volko a mnoho ďalších. Úspech firmy je v tom že riešia zákazníkom problém s výberom financií a ďalej dostávajú ďalšie užitočné funkcie, ktoré im zefektívnňujú prácu a šetria čas a peniaze. Digitalizujú a zefektívňujú procesy, ktoré si vyžadovali čas človeka a eliminujú chybovosť.