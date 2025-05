Víťazom Ankety dobrovoľní hasiči roka 2024 sa stal DHZO Štrba

Bratislava 9. mája (TASR) - Absolútnym víťazom prvého ročníka Ankety dobrovoľní hasiči roka 2024 sa stal Dobrovoľný hasičský zbor miest a obcí Štrba. Do hlasovania sa zapojilo 18.871 hlasujúcich, ktorí rozdali celkom 56.613 hlasov a podporili finalistov v dvoch kategóriách, dobrovoľné hasičské zbory miest a obcí (DHZO/DHZM) a dobrovoľné hasičské zbory (DHZ). Vyplýva to z výsledkov hlasovania zverejnenom na webe ankety.



V kategórii DHZO/DHZM sa na prvom mieste za oblasť západ umiestnil zbor z Ivanky pri Dunaji, za oblasť stred z Jelšavy a za východ, ktorý bol aj absolútnym víťazom, zbor zo Štrby.



Dobrovoľné zbory z Čerenian (oblasť západ), Žarnovice (oblasť stred) a Lemešian (oblasť východ) sa umiestnili na prvých priečkach v kategórii DHZ.



Víťazi si odniesli nielen sklenené zásahové helmy ako symbol odvahy, ale aj vecné a finančné ceny, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju ich práce. Víťazi v kategórii zásahových jednotiek získavajú aj záchranné hasičské štvorkolky.



Verejnosť mala možnosť hlasovať v ankete od 3. februára do 10. marca prostredníctvom webu anketa dobrovoľní hasiči roka.