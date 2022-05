Víťazom národného kola súťaže v písaní listov sa stala Sarah Pundir

Bratislava 20. mája (TASR) - Víťazom tohtoročného národného kola 51. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze sa stala 14-ročná Sarah Pundir z Bratislavy. Svoj list adresovala vojvodkyni z Cambridgea Kate Middleton, ktorú vníma ako svoj vzor. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Ako píše Sarah v liste, trápi ju chudoba, ozbrojené konflikty, popri ktorých idú všetky projekty prospešné pre životné prostredie do úzadia. Zároveň apeluje na politikov a vplyvné osoby, aby sa spolu zasadili o mier.



Súťaž o Najkrajší list, ktorá je súčasťou iniciatívy Svetovej poštovej únie, podporuje deti vo vyjadrení myšlienok, rozvíja ich kreativitu, pomáha zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti. Víťazný Najkrajší list musel mať všetky znaky tradičného listu. Rozsah listu nesmel prekročiť 800 slov. List musel obsahovať všetky formálne znaky, teda dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. Zároveň list musel byť písaný rukou.



Do súťaže prišlo celkovo 106 listov. Víťazný list bol preložený do angličtiny a postúpil do medzinárodného kola súťaže. Na druhom mieste sa umiestnila Daniela Chlebovcová, Erik Adam Matušňák získal tretie miesto.