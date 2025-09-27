Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
27. september 2025
Víťazstvo A. Babiša by podľa prezidenta prinieslo obnovu konzultácií

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini je presvedčený, že ak sa premiérom novej vlády Českej republiky stane Andrej Babiš, obnovia sa konzultácie českej a slovenskej vlády. Podľa neho by sa výrazne zlepšili aj vzťahy medzi Slovenskom a Českom na politickej úrovni. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy v reakcii na otázku k očakávaným českým parlamentným voľbám.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
