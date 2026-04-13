Víťazstvo P. Magyara je podľa PS a SaS odkazom a nádejou aj pre SR
Pevne verím, že po Viktorovi Orbánovi bude ďalším v poradí Robert Fico (Smer-SD), uviedol líder PS Michal Šimečka.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 13. apríla (TASR) - Víťazstvo Pétera Magyara v maďarských parlamentných voľbách podľa opozičných PS a SaS presahuje hranice Maďarska a je silným odkazom a nádejou aj pre Slovensko. Vyplýva to z vyjadrení zástupcov politických strán na pondelkových tlačových konferenciách. PS i SaS zároveň pogratulovali Magyarovi i strane Tisza k výhre.
„Je to víťazstvo, ktoré dáva nádej nielen Maďarsku, ale aj celému regiónu a Európskej únii. Pre Slovensko je to jasný odkaz, že zmena je možná aj voči politikom, ktorí sa chcú zabetónovať pri moci, krivia právny štát a vládnu pre svojich ľudí, nie pre občanov. Pevne verím, že po Viktorovi Orbánovi bude ďalším v poradí Robert Fico (Smer-SD),“ uviedol líder PS Michal Šimečka s tým, že Fico prišiel o najsilnejšieho spojenca.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (PS) uviedol, že víťazstvo Pétera Magyara znamená koniec deštruktívneho dua Fico - Orbán. „Toto duo vydieralo Európsku úniu, blokovalo pomoc Ukrajine a oslabovalo spoločný európsky postup v čase ruskej agresie. Péter Magyar dal jasne najavo, že chce vrátiť Maďarsko medzi krajiny, ktoré si svoje záujmy presadzujú dôstojne, hrdo a konštruktívne. Robertovi Ficovi zostávajú už len dve možnosti - buď bude pokračovať v politike ‚kazítka‘ a tlačiť Slovensko do izolácie, alebo bude doma robiť ramená a v Bruseli z neho bude len spľasnutý balón bez rešpektu a bez vplyvu,“ skonštatoval Valášek.
Líder SaS Branislav Gröhling vníma výsledok volieb ako signál občanov Maďarska, že ich krajina má patriť k proeurópskym krajinám, ktoré podporujú západnú demokraciu. Tiež ako signál, že korupcia v Maďarsku musí skončiť. Výhra Magyara podľa poslankyne NR SR za SaS Márie Kolíkovej znamená, že zvíťazila demokracia, právny štát, odmietnutie korupcie a silná Európa v Maďarsku. „Toto je dôležitý odkaz pre Slovensko. Znamená to nádej pre Slovensko, že aj na Slovensku tieto hodnoty môžu byť tie kľúčové, ktoré zvíťazia v nasledujúcich voľbách,“ podotkla.
Poslanec Juraj Krúpa (SaS) označil víťazstvo maďarskej opozície za víťazstvo presahujúce hranice Maďarska. SaS rovnako mieni, že vláda Roberta Fica má po výsledku maďarských volieb len dve možnosti. „Môže pokračovať, byť slúžkou Ruskej federácie za bruselským stolom alebo sa pridá k európskemu konsenzu. (...) Je veľmi dôležité, aby Robert Fico po týchto prehratých voľbách v Maďarsku sa pripojil k európskemu konsenzu a prestal spôsobovať hanbu a škodu SR,“ vyhlásil expert SaS pre zahraničné vzťahy Ivan Novotný.
Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) pogratulovala maďarským občanom k jasnému postoju v prospech proeurópskeho smerovania, právneho štátu a spravodlivosti. „Zároveň je to odkaz aj pre Roberta Fica. Pokusy oslabiť občiansku spoločnosť a podriadiť si nezávislé inštitúcie nemusia zostať bez odpovede. Demokratická spoločnosť sa vie ozvať, a to zdrvujúcim spôsobom,“ dodala. Výsledok volieb podľa Remišovej neznamená len koniec Orbána, ale aj hlbšiu izoláciu Ficovej vlády. „Týmto chcem vládu Roberta Fica varovať, nech sa neopováži pokúšať sa zo Slovenska spraviť satelit Moskvy,“ uviedla. Ide tiež podľa nej o výzvu všetkým občanom SR i politickým partnerom vrátiť Slovensko z „Ficovej nebezpečnej cesty“ naspäť do Európy.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič poznamenal, že zatiaľ čo doteraz mala demokratická Európa dve „čierne diery“, po výsledku volieb v Maďarsku zostal tzv. čierny Peter v rukách Slovenska. Pripomenul, že víťazná strana Tisza je konzervatívnou stranou a vyzval opozičné strany, aby nepohŕdali konzervatívnymi voličmi. „Všetci sa spojili, nebáli sa konzervatívnej vlajky, nebáli sa priznať k svojej vlasti, nebáli sa priznať k hodnotám a spojili sa všetci v jednom šíku proti skorumpovanému systému, ktorý porazili. Toto je recept aj pre slovenskú opozíciu a takýmto spôsobom sme schopní zlo, ktoré nám vládne, poraziť,“ skonštatoval.
Poslanec parlamentu Gábor Grendel (Hnutie Slovensko - Za ľudí) si želá, aby víťazstvo Magyara znamenalo zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov. „Tieto vzťahy boli Robertom Ficom vážne narušené, keď do slovenského trestného zákona nechal schváliť paragraf, ktorý kriminalizuje príslušníkov maďarskej menšiny tu na Slovensku. Bez odstránenia tohto paragrafu zo slovenského trestného zákona bude veľmi náročné, až nemožné, zlepšiť slovensko-maďarské vzťahy,“ podotkol.
Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 zo 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.
