Viva Musica! pokračuje recitálom klavírnej virtuózky Nory Lubbadovej

Bratislava 28. júna (TASR) - Koncertom českej klaviristky Nory Lubbadovej pokračuje v sobotu v Bratislave 21. ročník medzinárodného letného hudobného festivalu Viva Musica!. V Moyzesovej sieni predstaví svoje klavírne majstrovstvo len 16-ročná umelkyňa, ktorá napriek svojmu mladému veku je už dnes považovaná za jeden z najvýraznejších talentov nastupujúcej generácie.



Riaditeľka festivalu Viva Musica! Janka Kovalčik pre TASR potvrdila, že výnimočné hudobné nadanie Nory Lubbadovej sa prejavilo v útlom detstve, keď ako štvorročná začala hrať na klavíri a o rok neskôr odohrala svoje prvé verejné vystúpenie. „Keď v siedmich rokoch prvýkrát koncertovala s orchestrom, tak sa nechala počuť, že bola natoľko očarená z toho zážitku, že nechcela zísť dole z pódia. Veľmi sa na ňu teším, mala som možnosť počuť ju na koncerte v Prahe a bol to naozaj nesmierny zážitok,“ podčiarkla Kovalčik.



Lubbadová sa zúčastnila na desiatkach medzinárodných súťaží, získala množstvo prestížnych ocenení. Talentovaná klaviristka vystupovala vo viacerých významných koncertných sálach v Českej republike i v zahraničí - vrátane Viedne, Helsínk, Londýna, Bruselu či Amsterdamu. Je tiež držiteľkou ocenenia Zlatý oriešok, udeľovaného najtalentovanejším deťom v ČR. „Svojou virtuozitou a mimoriadne hlbokým umeleckým prejavom očarila publikum na festivaloch Pražská jar, Smetanova Litomyšl, Zlatá Pecka, Concentus Moraviae či Luzern Klavierfestival vo Švajčiarsku,“ dodáva festival k umelkyni, ktorá v rokoch 2022 až 2023 študovala na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni pod vedením Vladimira Kharina a od septembra 2024 pokračuje v štúdiu na Pražskom konzervatóriu v triede Iva Kahánka.



„Hrám to, čo cítim a dúfam, že to niekto naozaj bude počuť. Slovensko mám v srdci i vďaka mojej maminke, a preto ma teší, že tu môžem vystúpiť,“ hovorí Nora Lubbadová. Česká hudobníčka s čiastočne slovenskými koreňmi si pre bratislavské publikum pripravila prierezovú dramaturgiu, v ktorej predstaví diela velikánov ako Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Bedřich Smetana, Carl Nielsen či Claude Debussy.