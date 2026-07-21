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Viva Musica! sa prvýkrát prezentuje v Prahe koncertom Janoska Ensemble
Zakladateľ festivalu Matej Drlička už koncom mája na tlačovej konferencii potvrdil, že Viva Musica! má ambíciu rozšíriť svoje pôsobenie aj za hranice Slovenska, konkrétne do Prahy.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Medzinárodný festival Viva Musica!, ktorý od svojho založenia v roku 2005 spestruje leto obyvateľom a návštevníkom Bratislavy a Bratislavského kraja, bude v utorok prvýkrát prezentovaný v Prahe. V Smetanovej sieni Obecného domu zaznamenajú pražský debut Janoska Ensemble a ponúknu Vivaldiho Štyri ročné obdobia v ich osobitom „Janoska štýle“.
Zakladateľ festivalu Matej Drlička už koncom mája na tlačovej konferencii potvrdil, že Viva Musica! má ambíciu rozšíriť svoje pôsobenie aj za hranice Slovenska, konkrétne do Prahy. „Je pozoruhodné, že Praha aktuálne nemá žiaden letný plnoformátový festival klasickej hudby, v okolí Prahy sa menšie nájdu, samozrejme sú významné festivaly ako Smetanova Litomyšl alebo Český Krumlov, ale Praha takýto festival nemá,“ objasnil zámer expandovať za pražským publikom Drlička.
Jeho dlhoročný sen v podobe projektu Viva Musica! Prague sa napĺňa zatiaľ jedným koncertom v pražskom Obecnom dome, kde v utorok prvýkrát vystúpi Janoska Ensemble v rámci 22. ročníka festivalu. „Verím, že koncert a Viva zarezonuje a stane sa z toho tradícia,“ poznamenal k utorkovému koncertu, na ktorom Janoska Ensemble zažije svoj pražský debut v ikonickej Smetanovej sieni Obecného domu, kde predstaví program Vivaldi - The Four Seasons in Janoska Style, teda Štyri ročné obdobia vo svojom charakteristickom štýle ponúkajúcom zmes klasickej hudby, džezu a virtuóznej improvizácie.
Janoska Ensemble patrí k najoriginálnejším európskym hudobným súborom súčasnosti. Súbor vznikol v roku 2013 a tvoria ho bratia z Bratislavy - huslisti Ondrej a Roman a klavirista František Jánoškovci, spoločne so svojím švagrom, kontrabasistom Juliusom Darvasom. Koncertujú po celom svete, spolupracujú s významnými umelcami a orchestrami, nahrávajú exkluzívne pre Deutsche Grammophon a nadväzujú na hlbokú rodinnú tradíciu tvorby hudby.
„Štyri ročné obdobia sú jedno z najpopulárnejších hudobných diel vôbec, bola to pre nás obrovská výzva zmodernizovať ho, nahrať v Janoska Style a preniesť do 21. storočia, aby oslovilo aj novú generáciu poslucháčov,“ uviedli pre TASR Janoska Ensemble v čase vydania svojho štvrtého štúdiového albumu, na ktorom súbor ponúka novú interpretáciu nadčasového majstrovského diela Antonia Vivaldiho.
Štvorčlenný súbor si pre svoj štvrtý album zvolil Vivaldiho dielo aj preto, že jeho skladateľa považujú za obrovského improvizátora. "Vivaldi je aj jeden z našich najobľúbenejších skladateľov," podotýkajú k majstrovi, ktorého dielo Štyri ročné obdobia oslavovalo vlani 300-ročné výročie, pochádza pravdepodobne z roku 1725.
Zakladateľ festivalu Matej Drlička už koncom mája na tlačovej konferencii potvrdil, že Viva Musica! má ambíciu rozšíriť svoje pôsobenie aj za hranice Slovenska, konkrétne do Prahy. „Je pozoruhodné, že Praha aktuálne nemá žiaden letný plnoformátový festival klasickej hudby, v okolí Prahy sa menšie nájdu, samozrejme sú významné festivaly ako Smetanova Litomyšl alebo Český Krumlov, ale Praha takýto festival nemá,“ objasnil zámer expandovať za pražským publikom Drlička.
Jeho dlhoročný sen v podobe projektu Viva Musica! Prague sa napĺňa zatiaľ jedným koncertom v pražskom Obecnom dome, kde v utorok prvýkrát vystúpi Janoska Ensemble v rámci 22. ročníka festivalu. „Verím, že koncert a Viva zarezonuje a stane sa z toho tradícia,“ poznamenal k utorkovému koncertu, na ktorom Janoska Ensemble zažije svoj pražský debut v ikonickej Smetanovej sieni Obecného domu, kde predstaví program Vivaldi - The Four Seasons in Janoska Style, teda Štyri ročné obdobia vo svojom charakteristickom štýle ponúkajúcom zmes klasickej hudby, džezu a virtuóznej improvizácie.
Janoska Ensemble patrí k najoriginálnejším európskym hudobným súborom súčasnosti. Súbor vznikol v roku 2013 a tvoria ho bratia z Bratislavy - huslisti Ondrej a Roman a klavirista František Jánoškovci, spoločne so svojím švagrom, kontrabasistom Juliusom Darvasom. Koncertujú po celom svete, spolupracujú s významnými umelcami a orchestrami, nahrávajú exkluzívne pre Deutsche Grammophon a nadväzujú na hlbokú rodinnú tradíciu tvorby hudby.
„Štyri ročné obdobia sú jedno z najpopulárnejších hudobných diel vôbec, bola to pre nás obrovská výzva zmodernizovať ho, nahrať v Janoska Style a preniesť do 21. storočia, aby oslovilo aj novú generáciu poslucháčov,“ uviedli pre TASR Janoska Ensemble v čase vydania svojho štvrtého štúdiového albumu, na ktorom súbor ponúka novú interpretáciu nadčasového majstrovského diela Antonia Vivaldiho.
Štvorčlenný súbor si pre svoj štvrtý album zvolil Vivaldiho dielo aj preto, že jeho skladateľa považujú za obrovského improvizátora. "Vivaldi je aj jeden z našich najobľúbenejších skladateľov," podotýkajú k majstrovi, ktorého dielo Štyri ročné obdobia oslavovalo vlani 300-ročné výročie, pochádza pravdepodobne z roku 1725.