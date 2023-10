Vjazd do Rimavskej Soboty na Sobôtke bude viac ako mesiac uzavretý

Rimavská Sobota 21. októbra (TASR) - V Rimavskej Sobote v piatok (20. 10.) uzavreli úsek cesty II/531 v mestskej časti Sobôtka. Vjazd do mesta bude uzavretý vyše mesiaca, vodiči musia využívať obchádzkovú trasu. Dôvodom obmedzenia sú práce spojené s výstavbou novej okružnej križovatky. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Úplná uzávera cesty bude trvať do 30. novembra, obchádzková trasa bude označená dočasným dopravným značením. "V uvedenej dobe bude vjazd do intravilánu mesta Rimavská Sobota v smere od mesta Lučenec a v smere od mesta Hnúšťa riešený obchádzkovou trasou. Pre osobnú dopravu po miestnej komunikácii cez Čerenčiansku ulicu a pre nákladnú dopravu po ceste III. triedy číslo 2782 cez Jesenského ulicu," priblížila polícia.



Dopravné obmedzenia v meste ovplyvnia aj prímestskú autobusovú dopravu. "Z dôvodu úplného uzavretia cesty II/531 budú autobusy prichádzajúce z Lučenca, Poltára, Kružna a Hrachova, Klenovca, Hnúšte, Tisovca a Brezna premávať po obchádzkovej trase," priblížila na svojej webovej stránke spoločnosť SAD Lučenec. Zastávka Rimavská Sobota, Sobôtka, SAD bude dočasne presunutá k výjazdu z areálu SAD. Dopravca tiež upozorňuje na vznikajúce meškanie spojov, ktoré sa v závislosti od dopravnej situácie môže pohybovať do desiatich minút.



S výstavbou novej okružnej križovatky na Sobôtke v Rimavskej Sobote sa začalo v auguste. Existujúcu križovatku na hlavnom južnom ťahu I/16 s cestami I/72 a II/532 v rámci rekonštrukcie prebudujú na štvorramennú dvojpruhovú okružnú križovatku s priemerom približne 50 metrov. Pribudnúť má i protihluková stena či nový priechod pre chodcov, ktorý na križovatke v súčasnosti chýba. Projekt Slovenskej správy ciest za vyše 3,8 milióna eur je financovaný z európskych zdrojov.