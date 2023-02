Karas: Slovensko je demokratickým a právnym štátom aj zásluhou ÚS

Bratislava 22. februára (TASR) – Skutočnosť, že je Slovensko aj napriek mnohým nedostatkom, chybám a zlyhaniam demokratickým a právnym štátom, je nepochybne aj zásluhou činnosti Ústavného súdu (ÚS) SR. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas to povedal v stredu počas osláv 30. výročia začatia činnosti Ústavného súdu SR.



"Chcel by som vyjadriť vďačnosť za tri desaťročia činnosti Ústavného súdu SR, ktorej výsledkom je rozsahom i obsahom rozsiahla judikatúra tvoriaca podstatné bohatstvo našej 30-ročnej demokracie," zdôraznil. Niet podľa jeho slov pochýb o tom, že rozvoj ústavnej judikatúry je trvalý proces a vždy bude čo zlepšovať.



"Aj ja ako právnik stále vnímam niektoré biele miesta, kde podľa môjho názoru ešte chýba jasne formulovaný postoj strážcu ústavnosti. Napriek tomu som hlboko presvedčený o tom, že najväčší deficit dnes nie je v samotnej rozhodovacej činnosti, ale v chýbajúcom rešpektu k tomu, čo už povedané a judikované bolo," dodal. Zdôraznil potrebu úcty k základným prameňom práva a základným právam ako takým.



"Mnohým problémom by sme sa vyhli, ak by aplikujúce orgány práva viac dbali o to, čo už Ústavný súd zhmotnil vo svojich nálezoch," podotkol. Ústavnému súdu zaželal, aby mal vždy jasno v základných hodnotách, aby chránil základné práva, ľudský život a ľudskú dôstojnosť za každých okolností. "A najmä, aby sa výsledky jeho práce v čo najplnšej miere odrážali v každodennej činnosti všetkých inštitúcií," doplnil Karas v rámci príhovoru v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave.



Ústavný súd SR je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Skladá sa z 13 sudcov, ktorých vymenúva prezident SR na návrh Národnej rady SR na 12 rokov. Rozhoduje v pléne (všetkých 13 sudcov) alebo v senáte, ktorý sa skladá z predsedu senátu a dvoch sudcov.