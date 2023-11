Vlachynský dúfa, že PVV prinesie pre zdravotníctvo reálne kroky

Bratislava 12. novembra (TASR) - Analytik INESS Martin Vlachynský dúfa, že programové vyhlásenie vlády (PVV) prinesie pre zdravotníctvo reálne kroky, nielen tradičný výpočet problémov.



"To znamená aspoň verbálny záväzok k stabilnému a predvídateľnému financovaniu, prihlásenie sa k reforme nemocníc, prihlásenie sa ku konkurencii v zdravotnom poistení bez zvýhodňovania jedného subjektu a zmienka toho, že vláda bude pracovať aj so spoluzodpovednosťou pacientov," uviedol pre TASR.



Vládny kabinet by mal o PVV rokovať na pondelkovom (13. 11.) zasadnutí.