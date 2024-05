Vlachynský: Nezverejnenie analýzy pri projekte nemocnice je chybou

Bratislava 31. mája (TASR) - Lokalita Ružinov, kde má vzniknúť nová národná nemocnica, má výhody aj nevýhody. Zásadnou komunikačnou chybou je nezverejnenie analýzy k projektu. Pre TASR to zhodnotil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský.



"Ružinov figuroval ako alternatíva už pred pár rokmi, nie je to nejaký náhly výmysel. Existujú argumenty pre aj proti, ktoré zazneli už mnohokrát, ale ich silu vie vyhodnotiť len poctivá analýza. Tá podľa všetkého existuje, ministerstvo ju však nezverejnilo. To považujem za zásadnú komunikačnú chybu, takto ostane to rozhodnutie navždy kontroverzné," skonštatoval.



Analytik začína mať podľa vlastných slov pocit, že súčasná vláda má prehnané ambície. "Za ostatných 30 rokov štát postavil jedinú novú nemocnicu, aj to relatívne malú. Zrazu máme na stole Martin, Bystricu, Ružinov, Prešov a Národný ústav detských chorôb s tisíckami nových lôžok. V časoch, keď je verejný rozpočet v najhoršom stave za dlhé roky," poznamenal.



Nájsť zdroje na financovanie výstavby bude podľa neho náročné. "Bavíme sa tu o mnoho stovkách miliónov eur nad rámec zdrojov z plánu obnovy, ktoré sa v nasledujúcich rokoch budú hľadať veľmi ťažko, obzvlášť, ak vláda nezľaví svoj apetít v rozdávaní peňazí cez sociálne balíčky," dodal.



Vláda tento týždeň odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb s kapacitou 446 lôžok.