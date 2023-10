Vlachynský: S novou vládou očakávam stagnáciu zdravotníckeho sektora

Bratislava 12. októbra (TASR) - Zdravotnícky analytik INESS Martin Vlachynský s príchodom novej koalície očakáva pokračujúcu stagnáciu celého zdravotníckeho sektora, kde budú problémy hasené nalievaním peňazí a nie reformami.



"Toto pravdepodobne nebude vláda, ktorá bude mať chuť otvárať dôležité, ale nepríjemné témy, ako je spoluúčasť pacienta, lepšia definícia nároku či privatizácia štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Otázne bude aj dokončenie optimalizácie siete nemocníc, hoci má istú formu 'poistky' v podobe naviazanosti na plán obnovy," uviedol pre TASR.



Z troch koaličných strán mal podľa neho vypracovaný aspoň aký-taký oficiálny program pre oblasť zdravotníctva Hlas-SD. "Ak by som sa držal len programu, tak ten bol bez výraznejšej chuti a zápachu. Neobsahoval dramatické zmeny žiadnym smerom," skonštatoval Vlachynský.



Za najvýznamnejší bod ich programu považuje naviazanie odvodu za poistencov štátu na výšku zdravotného odvodu z minimálnej mzdy. "To by na jednej strane znamenalo zásadný prílev peňazí do zdravotníctva, na strane druhej by to stálo viac ako miliardu eur ročne, čo je pri súčasnom stave rozpočtu dosť ťažko predstaviteľné," vysvetlil.