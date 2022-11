Vláda a lekárski odborári sa dohodli

21. septembra – Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada lepšie podmienky pre zdravotníkov. Spustilo deklaráciu, v ktorej majú lekári vyjadriť súhlas s prípadnými výpoveďami zo služieb. Odborári upozorňujú na dlhotrvajúci rozpad zdravotníctva, ktorý prehĺbila pandémia COVID-19.



- Ministerstvo zdravotníctva SR reagovalo, že pracuje na postupnom systematickom zlepšovaní zdravotníctva so zreteľom na pacienta aj zdravotníckeho pracovníka.



5. novembra - Dať výpoveď zo služieb je momentálne pripravených 2511 lekárov. Odborári pripomínajú, že v septembri predstavili osem požiadaviek na zlepšenie situácie v zdravotníctve.



- Pracujeme na tom, aby zdravotníci mali lepšie podmienky a boli za svoju prácu adekvátne ohodnotení, reagovalo ministerstvo zdravotníctva



- Premiér Eduard Heger (OĽANO) deklaroval, že sa zaujíma o situáciu v zdravotníctve, navštevuje nemocnice a komunikuje aj so zdravotníkmi. LOZ Hegerovi vyčítalo, že si doteraz nenašiel čas na stretnutie.

30. januára – Predsedovia LOZ pôsobiaci v nemocniciach na Slovensku opätovne vyzvali premiéra Hegera na stretnutie. Zhodli sa na tom predtým na zasadnutí 28. januára. Medzi účastníkmi sa otvorila diskusia o možnosti zopakovať výpovede lekárov, ako to bolo v roku 2011.



31. januára - Premiér Heger sa stretne so zástupcami LOZ. V najbližšom čase ich pozve na rokovanie.



3. februára - Lekárski odborári predstavili premiérovi Hegerovi osem návrhov a požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné pre zlepšenie stavu nemocníc na Slovensku.



4. februára - Pod osem požiadaviek lekárskych odborárov sa podpísalo takmer 3000 z asi 5000 nemocničných lekárov. Šéf odborárov Visolajský opäť spomenul možnosť hromadných výpovedí lekárov a vyzval na ďalšie rokovania.



5. apríla - Lekárski odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Avizovali, že ak sa nič nezmení, zvažujú vypovedanie nadlimitných nadčasov v nemocniciach či podanie hromadných výpovedí.



- Ministerstvo zdravotníctva SR odmieta obvinenia z nečinnosti v sektore a prosí všetkých lekárov, sestry a ďalších zdravotníkov, aby zostali pri pacientoch. Ubezpečilo, že robí všetko pre to, aby zdravotníci pracovali v adekvátnych podmienkach a boli aj adekvátne ohodnotení.



6. apríla - Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) verí, že nehrozí kolaps zdravotníctva. Potvrdil, že niektoré požiadavky LOZ už ministerstvo splnilo a na niektorých sa pracuje.



24. mája - Lekárski odborári nevylúčili, že ich štrajková pohotovosť prerastie do hromadných výpovedí lekárov v nemocniciach.



14. júna - Ochotu podať výpoveď deklarovalo okolo 3000 lekárov z nemocníc. Šéf LOZ Visolajský po stretnutí s premiérom vyhlásil, že nedostali jasnú odpoveď na ich požiadavky.



- Premiér Heger vníma požiadavky zdravotníkov, ich vyriešenie však podľa neho vyžaduje identifikáciu a schválenie dodatočných opatrení, na ktorých zatiaľ nie je dohoda.



17. júna - Asociácia nemocníc Slovenska podporila požiadavky lekárskych odborárov.



14. júla - Na konkrétnom návrhu zvýšenia platov zdravotníkov sa ešte nedohodlo. Rokovania budú pokračovať. Lekári naďalej trvajú na svojich požiadavkách, sú za ne odhodlaní podať výpovede.



9. augusta - Na Úrade vlády SR pokračovali rokovania k zvyšovaniu platov zdravotníkov. Lekári avizovali, že ak počas augusta nedôjde k riešeniam zo strany vlády, tak začnú zbierať výpovede. Konkrétny návrh rastu platov lekárov a sestier nedostali. Návrh sa mal pôvodne predstaviť koncom júna. Došlo k dohode na jednej z ôsmich požiadaviek, a to na zrušení zdaňovanie vzdelávania.



19. augusta - Lekári dostali od vlády návrh riešenia ich platov. Šéf LOZ Visolajský následne vyhlásil, že iná možnosť ako hromadné výpovede neexistuje. Poukázal, že vláda na niektoré požiadavky stále nepredstavila riešenia, aj keď rokovania trvajú desať mesiacov.



23. augusta - Ministerstvo zdravotníctva SR deklarovalo, že okrem otázky zvyšovania platov zdravotníkov pracuje aj na ďalších požiadavkách LOZ.



2. septembra - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) viac neplánuje rokovať s lekármi o ich platoch. Dostali podľa neho veľmi dobrú ponuku.



17. septembra - Lekárske odborové združenie pokračuje v zbieraní výpovedí lekárov. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR platy lekárov nemožno zvýšiť do takej miery, ako požadujú odborári.



29. septembra - Odborári avizovali, že výpovede podá ku koncu mesiaca minimálne 1948 lekárov, pričom počty naďalej stúpajú.



- Zdravý rozum a zodpovednosť by mali mať navrch nad očakávaniami, že sa za krátky čas podarí vyriešiť všetky bolesti, ktorými sektor zdravotníctva desaťročia trpí. Povedal to predseda vlády Heger, ktorý opätovne vyzval lekárov, aby prehodnotili zámer odísť.



- Ministerstvo zdravotníctva je otvorené novej požiadavke Lekárskeho odborového združenia o podpísaní memoranda k riešeniam situácie v zdravotníctve.



3. októbra - Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť. Po stretnutí s riaditeľmi štátnych nemocníc to uviedol minister zdravotníctva Lengvarský.



4. októbra - Hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc, oznámili odborári. Lekári pokračovali aj v zbieraní ďalších výpovedí



5. októbra - Parlament schválil zvýšenie miezd zdravotníkov. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Zohľadňovať sa po novom majú aj roky praxe. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za návrh 132, proti jeden.



6. októbra - Zvýšenie miezd zdravotníkov, ktoré schválil parlament, nerieši stabilizáciu personálu v nemocniciach. Uviedol to šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Je podľa neho potrebné riešiť aj ostatné z ich ôsmich požiadaviek.



10. októbra - Aktuálna situácia v zdravotníctve je tak vážna, že by ju mala riešiť vláda. Vyhlásil to šéf Lekárskeho odborového združenia Visolajský. Rezort ubezpečil, že minister zdravotníctva Lengvarský komunikuje s premiérom Hegerom aj ministrom financií Matovičom.



17. októbra - Formálny prísľub vlády o splnení požiadaviek lekárov by mohol uspokojiť obe strany "konfliktu". Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s ministrom zdravotníctva Lengvarským. Zhodli sa, že je potrebné najmä zlepšiť komunikáciu na oboch stranách.



26. októbra – Na dosiahnutie dohody medzi Lekárskym odborovým združením a vládou je potrebné memorandum s jasnými parametrami. Asociácia nemocníc Slovenska podľa jej prezidenta Mariána Petka apeluje na LOZ, vládu aj ministerstvo zdravotníctva, aby došlo k dohode.



27. októbra - Ministerstvo zdravotníctva SR chce zdravotníkom zrušiť povinnosť nepeňažného plnenia v súvislosti s účasťou na povinnom vzdelávaní. Jej zrušenie je aj jednou z ôsmich požiadaviek lekárov.



3. novembra - Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo memorandum, ktoré chce predstaviť lekárskym odborárom. Rezort je pripravený zapracovať aj ich prípadné pripomienky.



8. novembra - Návrh memoranda od ministerstva zdravotníctva obsahuje len vágne sľuby a nerieši osem požiadaviek Lekárskeho odborového združenia. Vyhlásil to šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský s tým, že materiál vládu k ničomu nezaväzuje a nesvedčí o snahe dohodnúť sa. LOZ dostalo návrh memoranda 7. novembra.



10. novembra - Minister zdravotníctva Lengvarský by chcel požiadavky LOZ uzavrieť na budúci týždeň. O memorande je ochotný diskutovať. Rezort sa tiež snaží pripraviť variantné riešenia, a to najmä pri platoch.



14. novembra - Lekárski odborári zvolali protestné zhromaždenie za záchranu zdravotníctva na 17. novembra na Námestí slobody v Bratislave.



15. novembra - Premiér Heger zvolal na Úrade vlády SR v Bratislave rokovanie so zástupcami Lekárskeho odborového združenia. Po jeho skončení deklaroval, že je pripravený podpísať memorandum s lekárskymi odborármi.



16. novembra - Dohoda medzi vládou a Lekárskym odborovým združením zatiaľ nie je. Podľa šéfa lekárskych odborárov Visolajského sa ale k dohode blížia.



17. novembra - Lekári dostali dodatočnú ponuku na zvýšenie platov.



- Lekári a zástupcovia ďalších zdravotníckych profesií na protestnom zhromaždení pred Úradom vlády SR v Bratislave apelovali na vládu, aby riešila stav zdravotníctva. Protest zvolalo Lekárske odborové združenie.



19. novembra - LOZ súhlasí s ponukou vlády o dodatočnom navýšení platov lekárov. Žiada však navýšenie koeficientu za odpracované roky praxe.



- Vláda nesúhlasí s návrhom LOZ navýšiť koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom na 0,03-násobok priemernej mzdy. Platí jej pôvodná ponuka, že základný plat atestovaného lekára s 10-ročnou praxou by mohol stúpnuť o 25 percent a atestovaného lekára s 20-ročnou praxou o 35 percent.



20. novembra - Ak tisíce lekárov podajú výpovede a dôjde k rozvratu zdravotníctva, hnutie Sme rodina odíde z vlády. Vyhlásil to šéf hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár.



21. novembra - Vláda a LOZ ani po desaťhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR nedospeli k dohode.



- Lekárske odborové združenie trvá na splnení všetkých ôsmich požiadaviek na riešenie situácie v zdravotníctve, kompromis naďalej ponúka v platovej otázke.



- Ústredný krízový štáb sa zaoberal možnosťami štátu po prípadnej nedohode lekárov s vládou.



22. novembra - V siedmich bodoch smerujeme k dohode, informoval po rokovaní s Lekárskym odborovým združením premiér Heger. Dodal, že dohoda stojí na ôsmom bode týkajúcom sa platov.



23. novembra - Vláda ponúka zdravotníkom, ktorí ostanú v nemocniciach, stabilizačný príspevok. Snaha o podpísanie memoranda s LOZ podľa premiéra nateraz stroskotala. Pokiaľ lekári naplnia hrozbu hromadných výpovedí, minister zdravotníctva Lengvarský navrhne vláde zavedenie núdzového stavu od 1. decembra.



24. novembra - Stabilizačný príspevok nemocniciam nepomôže, vyhlásil šéf LOZ. Odborári podľa jeho slov boli presvedčení, že smerujú k dohode. Na žiadnych nových požiadavkách netrvajú.



- Ministerstvo zdravotníctva sa dohodlo s lekárskymi odborármi na siedmich bodoch memoranda. Nevyriešenými stále zostávajú platy, ktoré nie sú v pôsobnosti rezortu zdravotníctva, informoval Lengvarský.



- Vláda príde aj s návrhom atraktívnych podmienok na náborový príspevok. Premiér privítal prísľub LOZ o vzdaní sa požiadaviek k pracovným zmluvám lekárov.



-Premiér požiadal predsedov vlád Česka, Poľska a Maďarska o pomoc v zdravotníctve.



-Slovenská lekárska komora žiada vládu a LOZ, aby akceptovali posledný návrh vlády SR na zvýšenie koeficientov, nie návrh na stabilizačné príspevky, a bola uzavretá dohoda.



- Predseda Národnej rady SR Kollár verí, že sa vláda s lekárskymi odborármi dohodne.



25. novembra - K lekárom, ktorí vypovedali decembrové služby v nemocniciach, sa pridali ďalší. Mali tak urobiť v reakcii na zámer zaviesť stabilizačný príspevok.



- Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vyzvala na dohodu.



- Zástupcovia SLK ponúkli na stretnutí na ministerstve zdravotníctva vláde úlohu mediátora v rokovaniach. Premiér Heger ponuku privítal. Lekárski odborári to odmietli, videli konflikt záujmov SLK, ponuku na mediátora neodmietajú.



- Viaceré nemocnice pre hromadné výpovede lekárov od decembra rušia, prípadne odkladajú plánované operácie.

Bratislava 26. novembra (TASR) - Vláda a lekárski odborári na sobotňajšom rokovaní vyriešili otázku platov lekárov a dohodli sa. Informoval o tom premiér Eduard Heger (OĽANO). Ministerstvo zdravotníctva predloží v pondelok (28. 11.) dohodnuté zmeny na parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Zdravotníkom majú vyplatiť aj stabilizačné príspevky." vyhlásil premiér s tým, že vláda ustúpila pri požiadavke Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ktorá si vyžiada 40 miliónov eur.Koeficient minimálnej mzdy lekára by mal byť od 1. januára 2023 pri atestovaných lekároch 2,5-násobok priemernej mzdy, pri neatestovaných lekárov 1,5-násobok. Okrem toho sa má zvyšovať podľa odpracovaných rokov praxe. Neatestovaným lekárom sa má za každý rok praxe zvýšiť plat o 0,015-násobok z priemernej mzdy, atestovaným lekárom o 0,025-násobok po dobu 30 rokov. Od 1. januára 2025 sa má atestovaným lekárom zvýšiť koeficient za odpracované roky na 0,03-násobok priemernej mzdy po dobu 30 rokov." zdôraznil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Vyplatený by im mal byť podľa jeho slov do konca decembra. Týka sa zdravotníkov, ktorí podpíšu dohodu a zároveň budú mať 1. decembra tohto roku platný pracovný pomer v nemocnici. Je vo výške 5000 eur. Lengvarský dodal, že rezort tiež bude v najbližších dňoch pracovať na príprave pracovných zmlúv pre lekárov.Šéf LOZ Peter Visolajský prosí poslancov parlamentu, aby legislatívne zmeny podporili, vyzval ich tiež, aby zodpovedne pristúpili k hlasovaniu o schvaľovaní rozpočtu. Na margo rušenia plánovaných zákrokov od 1. decembra v niektorých nemocniciach ubezpečil, že lekári spravia všetko pre to, aby pacienti dostali termíny tak, ako boli sľúbené. Zároveň vyzval medikov aj lekárov v zahraničí na návrat na Slovensko. "" povedal.Vyše 2100 lekárov siahlo začiatkom októbra po výpovediach pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve. Neskôr tiež viacerí podali výpovede z decembrových služieb.Lekárski odborári trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Pokiaľ by k dohode nedošlo, hrozilo, že lekárom 30. novembra vyprší výpovedná lehota. V reakcii na to viaceré nemocnice prestali objednávať pacientov na plánované operácie od 1. decembra. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu.