Vláda absolvuje výjazdové rokovanie v Nitrianskom kraji
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Vláda SR absolvuje na budúci týždeň výjazdové rokovanie v Nitrianskom kraji, po prvý raz v dvojdňovom formáte. V utorok (24. 3.) bude zasadať v obci Hronské Kľačany so zameraním na okresy Komárno, Levice a Šaľa, v stredu (25. 3.) bude rokovanie pokračovať v obci Veľké Zálužie so zameraním na okresy Nitra a Nové Zámky. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Obe miesta rokovania symbolicky odrážajú charakter regiónu. Hronské Kľačany sú typickou obcou Podunajskej nížiny s dlhodobou poľnohospodárskou tradíciou, stabilným vidieckym zázemím a potenciálom rozvoja v oblasti agropotravinárstva a lokálnej ekonomiky. Veľké Zálužie patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce obce v bezprostrednom zázemí krajského mesta, s rastúcim počtom obyvateľov, rozvinutou občianskou vybavenosťou a silným prepojením na hospodárske centrum regiónu,“ uviedli z ÚV.
Podunajský región s okresmi Komárno, Nitra, Nové Zámky, Levice a Šaľa patrí podľa ÚV k hospodársky významným oblastiam Slovenska, najmä z hľadiska poľnohospodárstva, priemyslu a strategických prírodných zdrojov. Päť okresov tvorí 14 miest a 253 obcí s približne 575.000 obyvateľmi.
ÚV pripomenul, že v regióne žije aj maďarská národnostná menšina. „Od približne päť percent v okrese Nitra až po viac ako 60 percent v okrese Komárno, pričom v južných okresoch sa stabilne pohybuje na úrovni 20 až 35 percent obyvateľstva. Región tak predstavuje dlhodobo funkčný a prirodzený príklad pokojného spolužitia, vzájomného rešpektu a spolupráce rôznych jazykových a kultúrnych komunít,“ dodal.
Poukázal aj na historický a kultúrny význam regiónu. „Nitra ako kolíska slovenskej štátnosti patrí medzi najstaršie sídla v krajine, Komárno tvorí významnú bránu na Dunaji a centrum cezhraničnej spolupráce a Nové Zámky sú kľúčovým dopravným a logistickým uzlom južného Slovenska,“ podotkol.
Ako doplnili z ÚV, región je zároveň dôležitý pre potravinovú bezpečnosť štátu a disponuje významnými zásobami podzemnej pitnej vody. Z hospodárskeho hľadiska sa tu prepája poľnohospodárstvo s priemyslom, vrátane chemického priemyslu v Šali, jadrovej energetiky v Mochovciach a automobilovej výroby pri Nitre. „Regionálna miera evidovanej nezamestnanosti sa pohybuje okolo 3,5 až 4 percent, čo radí Nitriansky kraj medzi oblasti s nízkou nezamestnanosťou na Slovensku,“ poznamenali.
