Vláda: Aplikácia jazykových práv menšín sa zlepšuje

Bratislava 29. decembra (TASR) – Aplikácia zákona o používaní jazykov národnostných menšín sa zlepšuje, postupne sa znižuje počet prípadov, v ktorých dochádza k správnemu deliktu. Uvádza to Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky v období 2021-2022, ktorú vo štvrtok schválila vláda.



V poradí už šiesta monitorovacia správa v tejto oblasti vychádzala z dotazníkového prieskumu, ktorým Úrad vlády SR oslovil 638 obcí, v ktorých žije minimálne 20 percent príslušníkov národnostnej menšiny, rovnako tak aj šesť samosprávnych krajov, na území ktorých sa tieto obce nachádzajú. Ďalšími respondentmi bolo 89 subjektov štátnej správy, ale aj organizačné zložky ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zborov. "V rámci tohtoročného dotazníkového prieskumu sa po prvýkrát zisťoval stav používania jazykov národnostných menšín aj na úrovni okresných prokuratúr a súdov," upozornil ÚV SR.



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že v prípade zákonných povinností, ktorých nedodržanie je správnym deliktom, mohlo dôjsť k pochybeniam v 793 prípadoch. "V roku 2020 to bolo 781, v roku 2018 to bolo 1267 a v roku 2016 bolo takýchto prípadov 1712," uviedli predkladatelia správy. Konštatujú tiež, že v prípade obcí došlo podľa výsledkov prieskumu oproti predchádzajúcemu obdobiu k zlepšeniu aplikácie zákona. "A to najmä u obcí s maďarskou, rusínskou a rómskou národnostnou menšinou. V obciach s ukrajinskou národnostnou menšinou a v obci s nemeckou národnostnou menšinou sa situácia síce zlepšila, ale nie tak výrazne ako pri zvyšných obciach,“ spresnili.



Upozornili tiež, že vytváranie podmienok pre používanie jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku hodnotila viac ako polovica obcí a orgánov štátnej správy ako bezproblémové, 12 percent obcí a orgánov štátnej správy ako problémové a 28 percent ako čiastočne problémové. Ako dôvody problémového stavu uviedlo najviac obcí i orgánov štátnej správy nedostatočné množstvo finančných prostriedkov a nedostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov či nedostatočnú odbornú podporu.



Správa preto v rámci odporúčaní aplikačnej praxe navrhuje zriadiť kompenzačný fond, z ktorého by mohli najmä orgány územnej samosprávy a územnou samosprávou zriadené právnické osoby čerpať finančné prostriedky na krytie nákladov spojených s plnením zákonných povinností. "Navrhujeme tiež, aby sa viac podporoval rozvoj jazykového kompetenčného vzdelávania zamestnancov zameraného na zlepšenie ovládania odbornej terminológie v jazykoch národnostných menšín," odporúčajú predkladatelia správy.