Vláda bude na výjazdovom rokovaní zasadať v Topoľčiankach

Bratislava 27. novembra (TASR) - Vládny kabinet absolvuje v stredu ďalšie výjazdové rokovanie. Tentoraz sa ministri zídu v obci Topoľčianky v okrese Zlaté Moravce. Rokovania by sa mali zúčastniť aj predstavitelia dotknutých samospráv.



Vláda by sa podľa programu mala zaoberať najmä analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Topoľčany a Zlaté Moravce. Mala by priniesť aj návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.



Na programe majú ministri aj schválenie návrhu plánu zahraničných stykov vlády.