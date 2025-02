Vláda bude riešiť eurofondy, podporou bývania a príspevok na odídencov

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovensko má záujem o udržanie silného postavenia politiky súdržnosti EÚ aj po roku 2027. Zdroje fondov EÚ by mali byť naďalej významným finančným príspevkom asistujúcim verejným investíciám. Vyplýva to z návrhu Východiskovej pozície Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2027, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Ministri sa majú zaoberať aj zmenou nariadenia o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Čas na uzavretie zmluvy o ubytovaní odídenca z Ukrajiny sa má skrátiť zo 120 na 60 dní od jeho prvého poskytnutia dočasného útočiska. Zmena sa nemá týkať zraniteľných osôb, ktorými sú deti alebo starší ľudia.



Jedným z bodov programu je aj preplácanie výdavkov samospráv na riešenie mimoriadnych situácií. Má ísť o sumu asi 1,5 milióna eur. V súvislosti so zosuvmi pôdy, požiarom a zemetrasením by peniaze mali ísť desiatim obciam a Okresnému úradu v Bratislave.



Vláda by mala rozhodnúť aj o novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB). Z tohto fondu by po novom malo byť možné podporiť aj výstavbu či kúpu internátu, jeho zateplenie alebo modernizáciu. O podporu zo ŠFRB na rozšírenie ubytovacích kapacít pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl bude môcť požiadať samosprávny kraj alebo verejná vysoká škola.