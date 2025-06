Vláda bude rokovať aj o medzivládnej dohode s Indiou

Bratislava 12. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) by mohli odpracovať v priemere maximálne 48 hodín týždenne. Viac by mali pracovať, iba ak na to udelia zboru súhlas. Vyplýva to z návrhu novely zákona o HaZZ, o ktorom má vo štvrtok rokovať vláda. Ministerstvo vnútra SR návrh predložilo v reakcii na aktuálne súdne spory hasičov so štátom.



Ministri sa budú na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberať aj návrhom rezortu dopravy, ktorý by nemal hľadať koncesionára na prevádzku Letiska M. R. Štefánika. Vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu je v záujme SR, aby letisko nebolo prenajaté v rámci koncesie, ale aby ho naďalej prevádzkovala letisková spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu.



Ďalej bude vládny kabinet rokovať o medzivládnej dohode s Indickou republikou o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov.



Rezort vnútra na rokovanie predložil aj Národnú stratégiu SR k riadeniu azylu a migrácie, ktorá vychádza z požiadaviek Európskej únie. S prihliadnutím na podmienky SR obsahuje aj kapitoly, v ktorých sú rozpracované ďalšie oblasti migrácie, ako je riadená legálna migrácia a emigrácia zo Slovenskej republiky s dôrazom na návrat pracovnej sily.



Vláda má prerokovať aj hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR do roku 2028 za roky 2023 a 2024, ktorú schválila vláda.