Vláda bude rokovať aj o navýšení peňazí na kurzarbeit

Bratislava 5. októbra (TASR) - Limit pre zabezpečenie poskytovania podpory v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeitu, v ďalších mesiacoch tohto roku sa má zvýšiť o dodatočných 20 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, o ktorom má v stredu rokovať vláda. Pôvodný limit 20 miliónov eur určený na tento rok je už takmer vyčerpaný.



Prioritou pri africkom more ošípaných (AMO) je chrániť veľkochovy a domáce chovy ošípaných, ktorých populácia každoročne výrazne klesá. Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením AMO z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú má tiež prerokovať kabinet. Najviac úsilia v boji proti tejto chorobe sa má vyvinúť v juhozápadnej časti Slovenska, kde sú najväčšie produkčné chovy ošípaných.



Vláda by mala v stredu tiež opätovne schváliť návrh na skrátené legislatívne konanie o novele štátneho rozpočtu na tento rok. Avizoval to v utorok (4.10.) premiér Eduard Heger (OĽANO).



Ide o reakciu na to, že v utorok plénum Národnej rady (NR) SR neschválilo zrýchlený režim k tejto právnej norme. Dôvodom novelizácie rozpočtu a jeho navýšenia o 1,5 miliardy eur je to, aby peniaze z vyššieho výberu daní mohli byť použité na pomoc ľuďom aj firmám.