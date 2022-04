Vláda bude rokovať o skoršom konaní jesenných volieb i envirozáťažiach

Bratislava 12. apríla (TASR) - Jesenné voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí by sa mohli konať už v sobotu 22. októbra. Vládny kabinet bude rokovať o tejto zmene v utorok na predveľkonočnom zasadnutí.



Zákonná úprava má v nich umožniť hlasovanie aj voličom s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie COVID-19. Vyplýva to z návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v jesenných spojených voľbách. Kabinet má v tomto prípade schvaľovať i návrh na na skrátené legislatívne konanie.



Riešenie envirozáťaží v období od roku 2016 do 2021 stálo viac ako 130,4 milióna eur. Úlohy stanovené na tieto roky boli čiastočne splnené. Vyplýva to zo Správy o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021), ktorou sa bude zaoberať vládny kabinet.



Vláda má prerokovať i materiál Ministerstva financií SR, ktorý sa týka jednotnej stratégie financovania podporných fondov Európskej únie. Návrh rezortu predstavuje základný dokument na prípravu finančných plánov programov, a to najmä Programu Slovensko.