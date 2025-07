Vláda bude rokovať najmä o situácii v okresoch Púchov a Ilava

Bratislava 2. júla (TASR) - Vláda pokračuje v sérii výjazdových rokovaní, keď v stredu zasadne v Púchove. Naposledy sa ministri zišli mimo Bratislavy začiatkom júna v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov. Hlavným bodom rokovania tak bude analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Púchov a Ilava s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.



Okrem tohto materiálu má kabinet Roberta Fica (Smer-SD) na programe rokovania správu o cenovom vývoji, ale napríklad aj návrh úpravy siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.



Jedným z bodov rokovania bude zabezpečenie nezávislých odborných právnych stanovísk k poslednej revízii Medzinárodných zdravotných predpisov z roku 2024. Ministri zdravotníctva, spravodlivosti a zahraničných vecí SR nedosiahli zhodu pri vyhodnocovaní návrhu znenia poslednej revízie textu Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR), od prijatia ktorých sa SR vlani v júni verbálne disasociovala. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by preto mal do konca júla požiadať o nezávislé odborné právne stanovisko k predpisom vybraných odborníkov.



Zdravotníctvu sa budú ministri venovať aj v ďalšom bode programu, podľa ktorého by mala Univerzitná nemocnica Bratislava zrekonštruovať obvodové plášte kliniky infektológie a geografickej medicíny a polikliniky Nemocnice akademika Ladislava Dérera.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predložilo návrh na zriadenie nových zastupiteľských úradov v Kuvajte a Etiópii.



Ministri majú na programe aj viacero informatívnych materiálov, ako napríklad Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2024. Podľa nej inšpektoráty práce v roku 2024 vykonali inšpekciu práce, dohľad nad trhom, vyšetrovanie pracovných úrazov a iné činnosti dozoru spolu v 23.177 kontrolovaných subjektoch. Inšpektoráty zistili 42.976 nedostatkov a právoplatne uložili 2489 pokút v celkovej sume 5,63 milióna eur.



Ďalším z informatívnych materiálov je Správa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2024. Jadro problému slovenského zdravotníctva vidí úrad v zlom systémovom nastavení, ktoré je dôsledkom nedokončenej zdravotníckej reformy spred 20 rokov. Systému podľa neho chýba transparentnosť a efektívnosť, zlepšenia prichádzajú formou nesystémových riešení.