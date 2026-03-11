Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda bude rokovať o dohode medzi SR a Maďarskom

Zaoberať sa má aj zmluvou medzi SR a Moldavskou republikou o sociálnom zabezpečení.

Bratislava 11. marca (TASR) - Spoločnosti Slovnaft a MOL chcú postaviť nové, 127 kilometrov dlhé cezhraničné potrubie na prepravu uhľovodíkových produktov a pohonných látok medzi mestami Šahy a Százhalombatta. Vyplýva to z návrhu protokolu pozmeňujúceho dohodu medzi slovenskou a maďarskou vládou o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami, o ktorom má v stredu rokovať vláda.

Zaoberať sa má aj zmluvou medzi SR a Moldavskou republikou o sociálnom zabezpečení. Cieľom je upraviť dvojstranné vzťahy medzi krajinami v oblasti sociálneho zabezpečenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v oboch krajinách.

Kabinet sa taktiež bude venovať zameraniu dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2026. Z materiálu vyplýva, že bude reagovať na aktuálne globálne a regionálne výzvy a posilňovať spoluprácu s partnerskými krajinami s cieľom podporiť ich odolnosť, udržateľný rozvoj a reformné procesy. Na dvojstrannú rozvojovú spoluprácu sú v tomto roku vyčlenené prostriedky v hodnote 18,8 milióna eur.
