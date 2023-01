Vláda bude rokovať o energetickej chudobe či nákupe áut pre záchranky

Bratislava 25. januára (TASR) – Pred energetickou chudobou by mohla ohrozených obyvateľov Slovenska pomôcť ochrániť optimalizácia dodávkových a sieťových taríf, ponuka bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva či zákaz podomového predaja energií. Vyplýva to z koncepcie na ochranu odberateľov, spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Kabinet dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) bude rozhodovať aj o pridelení sumy 22 miliónov eur z plánu obnovy na nákup 197 nových vozidiel pre štátne záchranky. Vláda ich má určiť ako priamych prijímateľov prostriedkov v rámci výzvy na obnovu vozového parku. Projekt má zvýšiť bezpečnosť a kvalitu poskytovanej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.



Vláda by tiež mala schváliť návrh krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Dočasne poverený šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má o ich plnení vládu informovať raz za mesiac. Cieľom je zabezpečiť dosahovanie míľnikov a cieľov, ktoré sú podmienkou pre financovanie projektov.



Insolvenčné procesy v konkurznom konaní by mohol viesť jeden špecializovaný portál. Výsledkom má byť zníženie administratívnych bariér v podnikaní na Slovensku. Vyplýva to z návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii a ďalších zákonov z dielne rezortu spravodlivosti, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Ministerstvo financií predložilo do vlády zdôvodnenie výšky hrubého dlhu SR a návrh opatrení na jeho zníženie. Verejný dlh Slovenska bude v nasledujúcich rokoch dočasne stabilizovaný pod hranicou 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) aj bez dodatočných úsporných opatrení vlády. Jeho ďalší pokles však nebude možný bez aktívnej konsolidácie, ktorú si vyžiadajú domáce, ale aj európske fiškálne pravidlá.



Na programe rokovania je aj zvýšenie limitov na nákup osobných automobilov pre štátnych úradníkov, informácia o limite verejných výdavkov či návrh na priznanie odmeny generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne.